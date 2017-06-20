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Ольга ХАРЛАН: «Перед чемпионатом мира нам нужно больше спаррингов»

Украинская саблистка рассказала о подготовке к чемпионату мира

  • 20.06.2017 18:34
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FIE. Ольга Харлан
© FIE. Ольга Харлан
Олимпийская чемпионка и лидер сборной Украины по фехтованию на саблях Ольга Харлан отметила, что перед чемпионатом мира в Лейпциге команда саблисток проведет сборы в Конча-Заспе, а также в Польше. Об этом она заявила в интервью UA:Перший.
 
«25-го июня мы собираемся н тренировочном сборе в Конча-Заспе. Потом перед чемпионатом мира едем в Польшу. То, что нам нужно, - это побольше спаррингов, поэтому и едем заграницу. Там будет команда США, Турции, Беларуси, Польши. Это будет хорошо для нас перед чемпионатом мира».
Напомним, что на чемпионате Европы в Тбилиси украинским саблисткам не удалось завоевать медали ни в индивидуальном, ни в командном первенстве. В личных соревнованиях Харлан финишировала на 10-м месте, уступив в 1/8 финала француженке Сесиль Бердер. Что же касается командного турнира, то украинки замкнули пятерку сильнейших.
 
Отметим, что единственная медаль, которую сумели завоевать украинцы, стало серебро в командных соревнованиях шпажистов. В финале континентального первенства Богдан Никишин, Максим Хворост, Владимир Станкевич и Анатолий Герей одним уколом уступили россиянам.

Источник — Xsport

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