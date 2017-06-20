ЧМ. Женская сборная Украины обыграла Вьетнам, мужская – Норвегию

20 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии четвертого тура командных чемпионатов мира.
В мужском чемпионате украинская дружина нанесла поражение Норвегии. Победу команде принесли Александр Моисеенко и Мартын Кравцив.
Сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 3:1 (победили Ян Непомнящий и Максим Матлаков).
Команда Китая разгромила Египет 3,5:0,5 (выиграли Юй Янъи, Вэй И и Ли Чао).
Сборная Турции сотворила очередную сенсацию, с минимальным счетом выиграв у лидировавших поляков. В единственной результативной партии Эмре Джан обыграл Матеуша Бартеля.
Сборная Индии с крупным счетом одолела команду США (выиграли Баскаран Адибан, Кришнан Сашикиран и Паримарджан Неги, вничью сыграл Сантош Видит).
После четырех туров лидируют сборные России и Китая, чьи участники набрали по 7 матчевых очков. На шаг позади идут сборные Турции и Польши.
У женщин центральный матч Грузия – Россия завершился победой «хозяек поля» со счетом 2,5:1,5. Выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно, вничью сыграла Александра Горячкина, проиграла Валентина Гунина.
Сборная Украины выиграла у вьетнамской команды 3:1. Победу украинкам принесли Анна Ушенина и Наталья Букса.
Благодаря выигрышу Падмини Рут сборная Индии победила команду Польши 2,5:1,5.
Команда США обыграла египтянок 3,5:0,5.
Сборная Азербайджана вновь порадовала своих болельщиков, сведя вничью матч с китаянками.
После четырех туров по 7 матчевых очков в своем активе имеют сборные России и Украины. На 2 очка отстает команда Индии.
Пары 5-го тура:
Мужчины:
Украина – Польша, США – Беларусь, Египет – Индия, Турция – Китай, Россия — Норвегия
Женщины:
Польша – Украина, Египет – Индия, Россия – США, Китай – Грузия, Вьетнам — Азербайджан
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.