ЧМ. Женская сборная Украины обыграла Вьетнам, мужская – Норвегию

20 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии четвертого тура командных чемпионатов мира.

В мужском чемпионате украинская дружина нанесла поражение Норвегии. Победу команде принесли Александр Моисеенко и Мартын Кравцив.

Сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 3:1 (победили Ян Непомнящий и Максим Матлаков).

Команда Китая разгромила Египет 3,5:0,5 (выиграли Юй Янъи, Вэй И и Ли Чао).

Сборная Турции сотворила очередную сенсацию, с минимальным счетом выиграв у лидировавших поляков. В единственной результативной партии Эмре Джан обыграл Матеуша Бартеля.

Сборная Индии с крупным счетом одолела команду США (выиграли Баскаран Адибан, Кришнан Сашикиран и Паримарджан Неги, вничью сыграл Сантош Видит).

После четырех туров лидируют сборные России и Китая, чьи участники набрали по 7 матчевых очков. На шаг позади идут сборные Турции и Польши.

У женщин центральный матч Грузия – Россия завершился победой «хозяек поля» со счетом 2,5:1,5. Выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно, вничью сыграла Александра Горячкина, проиграла Валентина Гунина.

Сборная Украины выиграла у вьетнамской команды 3:1. Победу украинкам принесли Анна Ушенина и Наталья Букса.

Благодаря выигрышу Падмини Рут сборная Индии победила команду Польши 2,5:1,5.

Команда США обыграла египтянок 3,5:0,5.

Сборная Азербайджана вновь порадовала своих болельщиков, сведя вничью матч с китаянками.

После четырех туров по 7 матчевых очков в своем активе имеют сборные России и Украины. На 2 очка отстает команда Индии.

Пары 5-го тура:

Мужчины:

Украина – Польша, США – Беларусь, Египет – Индия, Турция – Китай, Россия — Норвегия

Женщины:

Польша – Украина, Египет – Индия, Россия – США, Китай – Грузия, Вьетнам — Азербайджан