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Триває Чемпіонату світу з пляжного алтимату

Про підсумки третього дня на пляжах Руаяну

  • 21.06.2017 01:30
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З кожним днем важливість ігор тільки зростає, фізична втома накоплюється, але все найцікавіше ще попереду. Хай спортсменам і доводиться боротись не тільки з суперниками, але й з палючим сонцем, що до всього ще й пісок розігріває до температури кипіння.

Сьогоднішній день видався особливо вдалим для міксової збірної України, яка здобула три впевнені перемоги: над Малайзією (13-4), Австрією (10-5) та Австралією (10:6). Тепер наша збірна посадає в своїй групі «Д» 4 місце і вже завтра зіграє свій останній матч групового етапу.

У чоловічої збірної день видався трохи менш вдалим. Спочатку у напруженій грі перемогли сусідів поляків (9:6). Далі була гра з іспанцями. Ніби й почали досить сильно і вдало в захисті, але на самому початку не змогли реалізувати свої дві атаки і вже поступались 2 балами. У кінцевому випадку все закінчилось із поразкою 7:13. З ким не буває? Сподіваємось, взяли багато корисної інформації для себе і з поразки. Далі була гра із Сінгапуром, у якій треба було повертати собі впевненість у власних силах. Не на одній нозі, але таки переграли сінгапурців (13:7).

Позитивного настрою додали збірникам і новини з сусідніх полів, на одному з яких Іспанія поступилась Швейцарії і ще більше заплутала ситуацію в групі «А». Тож завтра одразу п’ять команд (серед яких і Україна!) визначать, які три з них пройдуть у чвертьфінали. Все у наших руках, тому будемо намагатись взяти максимум у кожній з ігор проти Росії, Нідерландів та Канади.

Далі буде...

Вболівай за наших!

Більше фото з ігор тут. Результати дивіться тут.  

Автор — Роман Чернишов, Sport.ua

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