ВИДЕО ДНЯ. Опасные приседания Богдана Бондаренко

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Богдан Бондаренко продемонстрировал одно из упражнений, которые помогают добиваться высочайших результатов в спорте.

«Вес взят. Я очень рад, что все на месте и ничего не сломалось», - подписал видео Богдан.

Если мы все правильно подсчитали, то штанга весит 160 кг.