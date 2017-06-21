ВИДЕО ДНЯ. Опасные приседания Богдана Бондаренко

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Богдан Бондаренко продемонстрировал одно из упражнений, которые помогают добиваться высочайших результатов в спорте.
«Вес взят. Я очень рад, что все на месте и ничего не сломалось», - подписал видео Богдан.
Если мы все правильно подсчитали, то штанга весит 160 кг.
Источник — Facebook.com
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