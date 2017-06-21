Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ВИДЕО ДНЯ. Опасные приседания Богдана Бондаренко

Украинский спортсмен продемонстрировал одно из своих упражнений

  • 21.06.2017 17:28
  • 639 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua. Богдан Бондаренко
© Sport.ua. Богдан Бондаренко

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Богдан Бондаренко продемонстрировал одно из упражнений, которые помогают добиваться высочайших результатов в спорте.

«Вес взят. Я очень рад, что все на месте и ничего не сломалось», - подписал видео Богдан.

Если мы все правильно подсчитали, то штанга весит 160 кг.

Источник — Facebook.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.