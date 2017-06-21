Российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг на 4 года

Российские легкоатлеты Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев признаны нарушившими антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Все трое получили дисквалификацию сроком на четыре года.
Сообщается, что добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.
Допинг-пробы спортсменов с Игр 2008 года в Пекине после перепроверки показали наличие запрещенных веществ, их олимпийские результаты ранее уже были аннулированы.
Срок дисквалификации Алексеева и Абитовой истечет в 2018 году, а Капачинской - в 2020-м. В общий срок дисквалификации двух спортсменов были включены санкции за первое нарушение антидопинговых правил.
Источник — Newsru.com
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