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Российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг на 4 года

Допинг-пробы спортсменов с Игр 2008 года показали наличие запрещенных вещест

  • 21.06.2017 17:55
  • 379 просмотров
  • 1 комментария
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vkonline.ru. Инга Абитова
© vkonline.ru. Инга Абитова

Российские легкоатлеты Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев признаны нарушившими антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Все трое получили дисквалификацию сроком на четыре года.

Сообщается, что добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.

Допинг-пробы спортсменов с Игр 2008 года в Пекине после перепроверки показали наличие запрещенных веществ, их олимпийские результаты ранее уже были аннулированы.

Срок дисквалификации Алексеева и Абитовой истечет в 2018 году, а Капачинской - в 2020-м. В общий срок дисквалификации двух спортсменов были включены санкции за первое нарушение антидопинговых правил.

Источник — Newsru.com

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Комментарии
    justhateme
    online
      justhateme, 21.06.2017 18:54
    0
    Да не может быть, да как же так, да батюшки!

    Щя аквафрешики набегут с постами "врёти, гейропа против путина нашего специально!"
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