Российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг на 4 года

Российские легкоатлеты Инга Абитова, Анастасия Капачинская и Денис Алексеев признаны нарушившими антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Все трое получили дисквалификацию сроком на четыре года.



Сообщается, что добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.



Допинг-пробы спортсменов с Игр 2008 года в Пекине после перепроверки показали наличие запрещенных веществ, их олимпийские результаты ранее уже были аннулированы.



Срок дисквалификации Алексеева и Абитовой истечет в 2018 году, а Капачинской - в 2020-м. В общий срок дисквалификации двух спортсменов были включены санкции за первое нарушение антидопинговых правил.