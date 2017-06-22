ЧМ. Женская сборная Украины сыграла вничью с Польшей

В Ханты-Мансийске были сыграны партии пятого тура командных чемпионатов мира.
В мужском чемпионате Украина проиграли Польше 3:1. Победу полякам принесли Радослав Войташек и Гжегож Гаевский.
Сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 3:1. Победы одержали Никита Витюгов и Владимир Федосеев).
Сборная Индии с минимальным счетом выиграла у Египта. «Забойщиком» стал Баскаран Адибан.
Мирным исходом закончился матч Турция – Китай. Все партии завершились вничью.
Также ничья была зафиксирована в матче США — Беларусь.
После пяти туров лидирует сборная России – 9 матчевых очков. На шаг позади идут Китай и Польша.
У женщин команды Украины и Польши разошлись миром. Поражение Анны Ушениной на первой доске компенсировалось выигрышем Натальи Буксы на четвертой.
Также ничьей завершился матч Россия – США. На всех досках были зафиксированы ничьи.
Сборная Китая разгромила грузинок со счетом 3,5:0,5.
Азербайджанки проиграли команде Вьетнама со счетом 1,5:2,5.
У женщин команда Индии обыграла египтянок 3:1. В сборной Египта отличилась Шрук Вафа, выигравшая у Дронавалли Харики.
Впереди по-прежнему идут сборные России и Украины, в чьем активе по 8 очков. На 1 очко отстает сборная Индии.
В четверг 22 июня на турнире выходной день.
Пары 6-го тура:
Мужчины:
Беларусь – Норвегия, Польша – Россия, Китай – Украина, Индия – Турция, США — Египет
Женщины:
Украина – Азербайджан, Грузия – Вьетнам, США – Китай, Индия – Россия, Польша – Египет.
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