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ЧМ. Женская сборная Украины сыграла вничью с Польшей

Мужская сборная уступила полякам

  • 22.06.2017 07:52
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ugra2017.fide.com
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В Ханты-Мансийске были сыграны партии пятого тура командных чемпионатов мира.

В мужском чемпионате Украина проиграли Польше 3:1. Победу полякам принесли Радослав Войташек и Гжегож Гаевский.

Сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 3:1. Победы одержали Никита Витюгов и Владимир Федосеев).

Сборная Индии с минимальным счетом выиграла у Египта. «Забойщиком» стал Баскаран Адибан.

Мирным исходом закончился матч Турция – Китай. Все партии завершились вничью.

Также ничья была зафиксирована в матче США — Беларусь.

После пяти туров лидирует сборная России – 9 матчевых очков. На шаг позади идут Китай и Польша.

У женщин команды Украины и Польши разошлись миром. Поражение Анны Ушениной на первой доске компенсировалось выигрышем Натальи Буксы на четвертой.

Также ничьей завершился матч Россия – США. На всех досках были зафиксированы ничьи.

Сборная Китая разгромила грузинок со счетом 3,5:0,5.

Азербайджанки проиграли команде Вьетнама со счетом 1,5:2,5.

У женщин команда Индии обыграла египтянок 3:1. В сборной Египта отличилась Шрук Вафа, выигравшая у Дронавалли Харики.

Впереди по-прежнему идут сборные России и Украины, в чьем активе по 8 очков. На 1 очко отстает сборная Индии.

В четверг 22 июня на турнире выходной день.

Пары 6-го тура:

Мужчины:

Беларусь – Норвегия, Польша – Россия, Китай – Украина, Индия – Турция, США — Египет

Женщины:

Украина – Азербайджан, Грузия – Вьетнам, США – Китай, Индия – Россия, Польша – Египет.

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