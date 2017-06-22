Міксова збірна з алтимату вийшла до 1/8 чемпіонату світу

Вчорашній день (21.06) приніс змішані емоції. Міксова збірна спочатку завершила груповий етап для себе поразкою від португальців (10:8) і тим самим зайняля 4-те місце в своїй групі «Д». Далі наші досить легко обіграли збірну Кореї (11-6) і пройшли в 1/8 фіналу.
Перед чоловічою збірною завдання стояло не з найпростіших, але цілком реальне: виграти 2 гри з 3 – і ми в 1/4. Всі старались як могли, кожну гру починали дуже сильно і якщо не вигравали, то йшли очко в очко. Але в кінцевому випадку – 3 поразки: 13:9 від Росії, 13:8 від Канади і 10:6 від Нідерландів. Як наслідок – 6 місце в групі і далі змагання за місця з 9 по 16. Шанси на високе місце у топ-10 ще є, тому будемо старатись і битись до кінця! Наступний суперник – збірна Ірландії.
Для обох збірних залишилось відіграти 2 ігрових дні. Вже зараз можна сказати, що і міксова, і чоловіча збірні наробили шуму на чемпіонаті, демонструючи дуже достойну гру.
Україно, вперед! Далі буде...
Автор — Роман Чернишов, Sport.ua
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