Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир ЛОВЕЦКИЙ: «Борзов наверняка что-то принимал»

Легендарный советский легкоатлет не верит в таланты Борзова и Болта

  • 23.06.2017 11:54
  • 564 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Runners' Club. Валерий Борзов в центре
© Runners' Club. Валерий Борзов в центре
Серебряный призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене Владимир Ловецкий рассказал о своем легендарном партнере по эстафете 4х100 метров. 
 
- Валерий Борзов какой человек был?
- Для друзей нормальный, хороший парень. Мы вообще спринтерами вместе всегда держались, в кино ходили. Он выиграл все, что можно. Но заносчивости или какой-то звездной болезни в нем не было ни грамма.
 
- Действительно был вундеркиндом?
- Не знаю, время было такое, что о допинге никто не знал. Наверняка что-то принимал, потому что тренировался легко, не с таким напряжением, как мы. На него работала целая научная бригада во главе с тренером Петровским. Перед тренировкой его как космонавта исследовали, все показатели проверяли. Поэтому он никогда не перетруждался, однако бегал быстрее всех. Думаю, что-то было, но ведь не спросишь. У каждого свой тренер.
 
- А вы принимали?
- Разве что витамины. Допинг в сборной Союза централизованно появился после Монреаля. Посмотрите, какие тогда были установлены фантастические рекорды, ну разве можно это сделать без стимуляторов? Сейчас Болт бегает 200 метров за 19,19 секунды и борется против употребления допинга. Но объясните, как он развивает такую нечеловеческую скорость на дорожке? Я не верю, что он бежит исключительно на своем здоровье.

Источник — Прессбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    stopor2016
    stopor2016, 23.06.2017 12:09
    +1
    Если друг оказался вдруг
    и не друг , и не враг - а так .....
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 23.06.2017 12:20
    0
    На Олимпийских играх 1972 в Мюнхене Владимир Ловецкий завоевал серебряную медаль в эстафете 4&#215;100 метров вместе с Александром Корнелюком, Юрием Силовым и Валерием Борзовым. В личных соревнованиях выступил на дистанции 200 метров, где выбыл в четвертьфинале.-----отдай свою медаль Борзову иначе если не было бы его,медаль тебе только во сне!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.06.2017 12:27
    -2
    Какой Монреаль? Уже в Мюнхене почти все наши спортсмены сидели на допинге, на нашей базе тренировались тяжелоатлеты, так все мусорные баки были завалены пустыми коробками и шприцами, и название упаковок явно были не витаминные. Это так, к слову.. Проанализируйте, от чего умирали все наши олимпийцы заслуженные - рак печени почек, прямой кишки и желудка, реже - рак легких. тогда еще не знали, что все эти стимуляторы способствуют возникновению раковых клеток. Сейчас это побочное действие стимуляторов стараются локализировать другими препаратами, но добавляются другие болячки. Спортсмены знают об этом, но каждый думает что ЭТОГО с ними не произойдет. Блажен кто верует...
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 23.06.2017 12:38
    +2
    Владимир Копяк, 23.06.2017 12:27
    Какой Монреаль? Уже в Мюнхене почти все наши спортсмены сидели на допинге, на нашей базе тренировались тяжелоатлеты, так все мусорные баки были завалены пустыми коробками и шприцами, и название упаковок явно были не витаминные.---
    вот читаешь это и видишь,не всех война забрала,контузия
    Мюнхен 1972 год
    В 1980-х получили широкое распространение шприцы однократного применения
    -какие шприцы клоун?
    тогда,в 1972 году шприцы были из стекла и пользовались ими многократно(после термообработки)
    Ссылка
    airwolf77
    online
      airwolf77, 23.06.2017 13:23
    +1
    Владимир Копяк, 23.06.2017 12:27
    Какой Монреаль? Уже в Мюнхене почти все наши спортсмены сидели на допинге, на нашей базе тренировались тяжелоатлеты, так все мусорные баки были завалены пустыми коробками и шприцами, и название упаковок явно были не витаминные. Это так, к слову.. Проанализируйте, от чего умирали все наши олимпийцы заслуженные - рак печени почек, прямой кишки и желудка, реже - рак легких. тогда еще не знали, что все эти стимуляторы способствуют возникновению раковых клеток. Сейчас это побочное действие стимуляторов стараются локализировать другими препаратами, но добавляются другие болячки. Спортсмены знают об этом, но каждый думает что ЭТОГО с ними не произойдет. Блажен кто верует...
    букварь учи--- в стероидах нет побочных действий в виде любого рака,а в противопоказаниях....а вот в гормонах роста есть...но это две разные группы препаратов
    Ссылка
    airwolf77
    online
      airwolf77, 23.06.2017 13:26
    0
    наплодил лаптестан дебилов,даже их троли нехотят учить букварь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.