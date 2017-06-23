Владимир ЛОВЕЦКИЙ: «Борзов наверняка что-то принимал»

Серебряный призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене Владимир Ловецкий рассказал о своем легендарном партнере по эстафете 4х100 метров.
- Валерий Борзов какой человек был?
- Для друзей нормальный, хороший парень. Мы вообще спринтерами вместе всегда держались, в кино ходили. Он выиграл все, что можно. Но заносчивости или какой-то звездной болезни в нем не было ни грамма.
- Действительно был вундеркиндом?
- Не знаю, время было такое, что о допинге никто не знал. Наверняка что-то принимал, потому что тренировался легко, не с таким напряжением, как мы. На него работала целая научная бригада во главе с тренером Петровским. Перед тренировкой его как космонавта исследовали, все показатели проверяли. Поэтому он никогда не перетруждался, однако бегал быстрее всех. Думаю, что-то было, но ведь не спросишь. У каждого свой тренер.
- А вы принимали?
- Разве что витамины. Допинг в сборной Союза централизованно появился после Монреаля. Посмотрите, какие тогда были установлены фантастические рекорды, ну разве можно это сделать без стимуляторов? Сейчас Болт бегает 200 метров за 19,19 секунды и борется против употребления допинга. Но объясните, как он развивает такую нечеловеческую скорость на дорожке? Я не верю, что он бежит исключительно на своем здоровье.
Источник — Прессбол
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и не друг , и не враг - а так .....
Какой Монреаль? Уже в Мюнхене почти все наши спортсмены сидели на допинге, на нашей базе тренировались тяжелоатлеты, так все мусорные баки были завалены пустыми коробками и шприцами, и название упаковок явно были не витаминные.---
вот читаешь это и видишь,не всех война забрала,контузия
Мюнхен 1972 год
В 1980-х получили широкое распространение шприцы однократного применения
-какие шприцы клоун?
тогда,в 1972 году шприцы были из стекла и пользовались ими многократно(после термообработки)
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