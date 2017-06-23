Літо у самому розпалі так само, як і сезон мотоперегонів.

Чемпіонат 2017 року, котрий почався у травні у Полтаві, набрав обертів та швидкості під час другого етапу в середині червня. Ще більше учасників, нові переможці, нові рекорди траси – і це лише початок сезону.

Отже, мотоперегони не знижують темп - в останній вікенд першого літнього місяця, 24 та 25 червня на київській «Чайці» проходитиме третій етап чемпіонату UASBK.

Вже визначились фаворити у кожному з десяти класів, у яких змагатимуться ті, хто хоче перевірити себе на швидкість і конкурентоспроможність за кермом мотоциклів.

В окремих заліках ганятимуться дівчата, юнаки та найдосвідченіші гонщики країни. Чинні чемпіони класів Леді, Суперспорт-300+Юніор та Майстер поки лідирують по очках з перемогами у двох перших гонках, а от ті, хто посядуть друге та третє місця визначатиметься у подальших етапах.

Дебютанти та початківці змагаються у класах Аматор-600 та Аматор-1000. Ті, хто почуває себе впевненіше, мають можливість випробувати свої сили у доросліших класах Суперсток-600 та Суперсток-1000.

Головною подією етапу, як завжди, стануть заїзди найстарших класів UASBK Суперсопрт-600 та Супербайк (1000). На другому етапі був встановлений новий рекорд траси, і це лише початок сезону, отже, варто не пропустити найшвидший заїзд чемпіонів минулих років та новачків цього класу, боротьба яких змушує уболівальників затримувати подих.

Це справжнє шоу адреналіну та швидкості, яке варто побачити на власні очі, поринути у атмосферу мотоперегонів, поспілкуватися зі спортсменами та командами, а також відвідати виставку та побачити шоу, які будуть влаштовані поміж заїздами.

Стати свідками однієї з найцікавіших подій цього літа можна відвідавши автодром «Чайка» 24 та 25 червня, де проходитиме третій вікенд сезону-2017 UASBK.

Спонсори показу:

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• GEON - Українська мото-інжинірингова група

Медіа підтримка змагань: українська редакція міжнародного порталу Motorsport.com, інтернет портал про український та міжнародний мотоспорт Motosport.ua, інтернет ресурс СпортГід Київ, автомобільний інтернет портал AutoRia, АвтоРадіо, 1-й Автомобільний телеканал, супутникові телеканали XSPORT, СПОРТ1, СПОРТ2.

Протягом всього уікенду глядачі та учасники зможуть відвідати Мотовиставку, де будуть представлені як відомі мотобренди, так і спортивні мотошколи, де можна буде поспілкуватись із досвідченішими тренерами країни з кільцевих мотоперегонів. Уболівальники матимуть можливість придбати сувенірну продукцію від нашого партнера F1shop.

Глядачі і вболівальники зможуть не тільки спостерігати за змаганнями і своїм улюбленим пілотом, але і зробити ставку на його перемогу. Слідкуйте за списком фаворитів і змінами коефіцієнтів на сайті www.uabet.online протягом усього чемпіонату. Зауважте, прийом ставок закінчується за 1 годину до першого старту UASBK!

Висловлюємо безмежну подяку нашим партнерам:

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та пілотов MotoGP і Formula1;

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Розклад вікенду:

Субота

9:00 – 13:00 – Реєстрація учасників, видача транспондерів, технічна комісія

10:00 – 10:20 – вільне тренування UASBK – Junior, SSP-300, Lady, Master

10:25 – 10:45 – вільне тренування UASBK – Superstock 600 + 1000

10:50 – 11:10 – вільне тренування UASBK – Amateur 600 + 1000

11:15 – 11: 35 – вільне тренування UASBK – Supersport 600 + Superbike

11:40 – 12:00 – офіційне тренування UASBK – Junior, SSP-300, Lady, Master

12:05 – 12:25 – офіційне тренування UASBK – Superstock 600 + 1000

12:30 – 12:50 – офіційне тренування UASBK – Amateur 600 + 1000

12:55 – 13:15 – офіційне тренування UASBK – Supersport 600 + Superbike

13:20 – 14:20 – перерва для маршалів безпеки

13:30 – Брифінг для пілотів

14:20 – 14:40 – кваліфікація UASBK – Junior, SSP-300, Lady, Master

14:45 – 15:05 – кваліфікація UASBK – Superstock 600 + 1000

15:10 – 15:30 – кваліфікація UASBK – Amateur 600 + 1000

15:35 – 15:55 – кваліфікація UASBK – Supersport 600 + Superbike

16:00 – Тренування параду пілотів

16:30 – Брифінг для суддів

Неділя

10:00 – 10:20 – офіційне тренування UASBK – Junior, SSP-300, Lady, Master

10:25 – 10:45 – офіційне тренування UASBK – Superstock 600 + 1000

10:50 – 11:10 – офіційне тренування UASBK – Amateur 600 + 1000

11:15 – 11: 35 – офіційне тренування UASBK – Supersport 600 + Superbike

12:00 – Офіційне відкриття змагань

12:15 – Початок стартової процедури UASBK – Junior, SSP-300, Lady, Master

12:25 – Старт заїзду (дистанція 12 кіл)

13:10 – Початок стартової процедури UASBK – Superstock 600 + 1000

13:20 – Старт заїзду (дистанція 15 кіл)

13:40 – 14:10 – перерва

14:10 – Початок стартової процедури UASBK – Amateur 600 + 1000

14:20 – Старт заїзду (дистанція 12 кіл)

15:00 – Початок стартової процедури UASBK – Supersport 600 + Superbike

15:10 – Старт заїзду (дистанція 20 кіл)

15:40 – Парад пілотів

16:00 – Стант райдинг шоу + танцевальная программа

16:00 – 16:30 – Інтерв’ю переможців

16:30 – Нагородження Чемпіонів UASBK