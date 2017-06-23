Сборная Украины по смешанным единоборствам: задача – топ-2 на ЧМ

До первенства планеты еще порядка трех месяцев. Однако на первый сбор команда собралась уже сейчас. И оно понятно – масштабная перезагрузка состава заставляет тренерский штаб более тщательно, в несколько этапов фильтровать кандидатов для решающих битв. Из порядка 60 спортсменов, которые проходят через сито отбора, сформируют два состава. Один из них поедет на чемпионат мира в Казахстан, второй будет доказывать свое мастерство на первенстве континента. В каждом составе – 8 весовых категорий: 57, 61, 66, 70, 77, 84, 93 кг и тяжелый вес.- Если у кого-то какие-то мелочи, недоработки, то в процессе подготовки к чемпионату мира лучше их узнать как можно раньше, – говорит, исполнительный директор Федерации смешанных единоборств Украины, один из тренеров сборной страны. – Команда полностью поменялась, с прошлого года, фактически, никого не осталось. В этом тоже свои плюсы: ребята молодые, голодные, хотят драться и выигрывать. Необходимый объем работы на тренировках выполняют. Мы планируем попасть в двойку лучших команд мира. Нам ведь удалось привлечь к работе лучших тренеров Украины, спортсменов. В частности, из боевого самбо. Спарринг-партнеры у нас сейчас на очень высоком уровне, конечно, с ними ребята растут от тренировки к тренировке.