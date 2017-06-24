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Командный ЧМ по шахматам. Украинки побеждают, мужчины - проиграли

Женская команда идет в числе лидеров, мужская - в середине турнирной таблицы

  • 24.06.2017 19:26
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ugra2017.fide.com
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24 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии седьмого тура командных чемпионатов мира.

В мужском чемпионате центральный матч Россия – Китай завершился победой гостей из Поднебесной со счетом 2,5:1,5. Выигрыш своей команде принес Ли Чао, обыгравший на четвертой доске Владимира Федосеева.

Команда Польши обыграла сборную Норвегии 2,5:1,5. У поляков победили Ян-Кшиштоф Дуда и Матеуш Бартель, вничью сыграл Радослав Войташек, проиграл Кацпер Пёрун.

Украинцы с минимальным счетом уступили представителям Индии. Героем дня стал Баскаран Адибан, выигравший у Антона Коробова.

Сборная США обыграла турецкую дружину 3:1. Победу американцам принесли Александр Онищук и Рэй Робсон.

Белорусы обыграли египтян 3,5:0,5.

После 7 туров лидерство захватила команда Китая – 12 матчевых очков. На 1 очко отстают россияне. 10 очков в активе сборной Польши.

У женщин россиянки разгромили команду Польши 3,5:0,5. Выиграли Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, вничью сыграла Екатерина Лагно.

Команда Украины обыграла египтянок со счетом 2,5:1,5. Победу команде принесли Юлия Осьмак и Наталья Букса, выигравшие свои партии.

Грузинки победили азербайджанок со счетом 3:1. «Забойщиками» в матче стали Нана Дзагнидзе и Саломе Мелия.

Ничья была зафиксирована в поединке Китай – Индия.

Также вничью завершился матч Вьетнам – США.

В женском турнире по-прежнему лидируют сборные России и Украины, чьи участницы набрали по 12 матчевых очков, однако россиянки имеют в своем активе на 2 индивидуальных очка больше.

Пары 8-го тура:

Мужчины:

Беларусь – Польша, Китай – Норвегия, Индия – Россия, США – Украина, Египет — Турция

Женщины:

Украина – Грузия, США – Азербайджан, Индия – Вьетнам, Польша – Китай, Египет — Россия

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