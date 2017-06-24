Командный ЧМ по шахматам. Украинки побеждают, мужчины - проиграли

24 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии седьмого тура командных чемпионатов мира.



В мужском чемпионате центральный матч Россия – Китай завершился победой гостей из Поднебесной со счетом 2,5:1,5. Выигрыш своей команде принес Ли Чао, обыгравший на четвертой доске Владимира Федосеева.



Команда Польши обыграла сборную Норвегии 2,5:1,5. У поляков победили Ян-Кшиштоф Дуда и Матеуш Бартель, вничью сыграл Радослав Войташек, проиграл Кацпер Пёрун.



Украинцы с минимальным счетом уступили представителям Индии. Героем дня стал Баскаран Адибан, выигравший у Антона Коробова.



Сборная США обыграла турецкую дружину 3:1. Победу американцам принесли Александр Онищук и Рэй Робсон.



Белорусы обыграли египтян 3,5:0,5.



После 7 туров лидерство захватила команда Китая – 12 матчевых очков. На 1 очко отстают россияне. 10 очков в активе сборной Польши.

У женщин россиянки разгромили команду Польши 3,5:0,5. Выиграли Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, вничью сыграла Екатерина Лагно.



Команда Украины обыграла египтянок со счетом 2,5:1,5. Победу команде принесли Юлия Осьмак и Наталья Букса, выигравшие свои партии.



Грузинки победили азербайджанок со счетом 3:1. «Забойщиками» в матче стали Нана Дзагнидзе и Саломе Мелия.



Ничья была зафиксирована в поединке Китай – Индия.



Также вничью завершился матч Вьетнам – США.



В женском турнире по-прежнему лидируют сборные России и Украины, чьи участницы набрали по 12 матчевых очков, однако россиянки имеют в своем активе на 2 индивидуальных очка больше.



Пары 8-го тура:



Мужчины:



Беларусь – Польша, Китай – Норвегия, Индия – Россия, США – Украина, Египет — Турция



Женщины:



Украина – Грузия, США – Азербайджан, Индия – Вьетнам, Польша – Китай, Египет — Россия