Сьогодні трьома фіналами у французькому Руаяні завершився Чемпіонат світу з пляжного алтимату. А для усіх інших команд, у тому числі українських збірних, змагальна частина закінчилась вже вчора. У підсумку і міксова, і чоловіча збірні синхронно посіли 16 місця.

На перший погляд, місця не надто високі. Але важливішим є інше: незважаючи ні на що, команди приїхали на турнір, показали достойну гру і, головне, почерпнули багато корисної інформації для майбутнього розвитку.

Дякуємо всім, хто вболівав за нас і слідкував за нашими результатами, за підтримку. До зустрічі на нових турнірах!

Україно, вперед! Далі буде...

Більше фото з ігор тут. Результати дивіться тут.