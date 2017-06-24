Сборная Украины идет седьмой на командном ЧЕ по легкой атлетике

Сборная Украины по легкой атлетике идет на седьмом месте на командном чемпионате Европы, который проходит в Лилле.
После сегодняшнего дня соревнований (21 вид из 40) украинцы имеют в своем активе 123 очка, оторвавшись от зоны вылета на 13 пунктов.
Лидирует команда Германии (166), за ней Польша (149,5) и Великобритания (144,5).
В воскресенье пройдет последний день чемпионата.
По регламенту три последних команды лиги переходят в низший дивизион.
Источник — Sport.ua
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