Сборная Украины идет седьмой на командном ЧЕ по легкой атлетике

А что комментить? Для многих игрок одной команды не является поводом для восхищения. Он вжился в ...

Я не понял твою фамилию или понял: МАН ДА ВИН? Ну да, тогда, твой бредовый ВЫДУМАННЫЙ ТОБОЙ ЖЕ по...

И еще. Из классиков СРУССКИХ. «Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь» - А. Блок«Моско...

Больше фейков читай, лишнехромосомное. А вот еще. А это Лермонтов. Прощай, немытая Россия,Страна ...

я вас прошу))) ну який оптімальний состав? Пенсіонер Дзагоєв, який не відомо чи взагалі ще футбо...

Турчинов: Турчинов про "древних укров"«Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющ...

Кто сказал что играла на грани возможностей? У нее как бы тоже состав не оптимальный был.Напомнит...