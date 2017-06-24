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Сборная Украины идет седьмой на командном ЧЕ по легкой атлетике

Украинцы сумели оторваться от зоны вылета за сегодняшний день соревнований

  • 24.06.2017 22:42
  • 509 просмотров
  • 1 комментария
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Сборная Украины по легкой атлетике идет на седьмом месте на командном чемпионате Европы, который проходит в Лилле.

После сегодняшнего дня соревнований (21 вид из 40) украинцы имеют в своем активе 123 очка, оторвавшись от зоны вылета на 13 пунктов.

Лидирует команда Германии (166), за ней Польша (149,5) и Великобритания (144,5).

В воскресенье пройдет последний день чемпионата.

По регламенту три последних команды лиги переходят в низший дивизион.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 24.06.2017 22:53
    +1
    добре й так що поки що сьомі-дуже багато в збірній слабих місць і ніким замінити
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