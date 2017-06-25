Ольга Земляк выиграла серебро на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Лилле.
Украинка заняла второе место в финальном забеге на 400 метров, показав результат в 51,88 секунды. Первой финишировала голландка Лизанн де Витте, которая пробежала за 51,71 секунды.
Источник — Sport.ua
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