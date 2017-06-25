Третій етап UASBK: результати суботньої кваліфікації

Стартова решітка заїзду класів «Леді», «Суперспорт-300» + «Юніор» та «Майстер»:
|
Поз.
|
Ст.№
|
Ім’я та прізвище
|
Клас
|
Час
|
Розрив
|
Інтервал
|
1
|
70
|
Михальчик Юрій
|
Майстер
|
1.24,285
|
|
|
2
|
5
|
Анатолій Єфімов
|
Майстер
|
1.24,873
|
0,588
|
0,588
|
3
|
44
|
Вшола Зенон
|
Суперспорт 300+Юніор
|
1.28,374
|
4,089
|
3,501
|
4
|
94
|
Дмитро Гончаров
|
Майстер
|
1.29,093
|
4,808
|
0,719
|
5
|
6
|
Владислав Білий
|
Суперспорт 300+Юніор
|
1.30,939
|
6,654
|
1,846
|
6
|
78
|
Владислав Гарбарук
|
Суперспорт 300+Юніор
|
1.32,093
|
7,808
|
1,154
|
7
|
91
|
Дар’я Разумова
|
Леді
|
1.32,641
|
8,356
|
0,548
|
8
|
77
|
Леонід Протасов
|
Майстер
|
1.32,701
|
8,416
|
0,06
|
9
|
696
|
Анастасія Георгіца
|
Леді
|
1.33,874
|
9,589
|
1,173
|
10
|
666
|
Тетяна Даніленко
|
Леді
|
1.34,215
|
9,93
|
0,341
|
11
|
19
|
Олег Хромов
|
Майстер
|
1.37,693
|
13,408
|
3,478
|
12
|
31
|
Станіслав Рогожа
|
Суперспорт 300+Юніор
|
1.37,693
|
13,408
|
0
|
13
|
42
|
Юрій Петров
|
Майстер
|
1.38,603
|
14,318
|
0,91
|
14
|
16
|
Юлія Цуцкогіна
|
Леді
|
1.39,210
|
14,925
|
0,607
|
15
|
99
|
Рима Сакуа
|
Леді
|
1.43,493
|
19,208
|
4,283
|
16
|
252
|
Дмитро Кострюков
|
Суперспорт 300+Юніор
|
1.43,762
|
19,477
|
0,269
Стартова решітка заїзду класів «Суперсток-600» та «Суперсток-1000»:
|
Поз.
|
Ст.№
|
Ім’я та прізвище
|
Клас
|
Час
|
Розрив
|
Інтервал
|
1
|
33
|
Анатолій Дорошенко
|
Суперсток-600
|
1.22,348
|
0
|
0
|
2
|
90
|
Іван Ничепоренко
|
Суперсток-1000
|
1.23,466
|
1,118
|
1,118
|
3
|
32
|
Ярослав Якимчук
|
Суперсток-600
|
1.23,671
|
1,323
|
0,205
|
4
|
43
|
Артем Приходько
|
Суперсток-600
|
1.24,534
|
2,186
|
0,863
|
5
|
59
|
Пал Нітеш
|
Суперсток-1000
|
1.24,575
|
2,227
|
0,041
|
6
|
69
|
Олександр Георгіца
|
Суперсток-600
|
1.25,322
|
2,974
|
0,747
|
7
|
74
|
Олег Белоцький
|
Суперсток-1000
|
1.25,551
|
3,203
|
0,229
|
8
|
47
|
Максим Макуха
|
Суперсток-600
|
1.25,596
|
3,248
|
0,045
|
9
|
222
|
Сергій Рашко
|
Суперсток-1000
|
1.25,754
|
3,406
|
0,158
|
10
|
58
|
Кирило Зуєв
|
Суперсток-1000
|
1.26,356
|
4,008
|
0,602
|
11
|
7
|
Олександр Бобер
|
Суперсток-600
|
1.26,396
|
4,048
|
0,040
|
12
|
113
|
Павло Рувинов
|
Суперсток-600
|
1.26,575
|
4,227
|
0,179
|
13
|
64
|
Юрій Дубенський
|
Суперсток-1000
|
1.27,092
|
7,744
|
0,517
|
14
|
85
|
Дмитро Ярмольчук
|
Суперсток-600
|
1.27,518
|
5,170
|
0,426
|
15
|
93
|
Роман Янчик
|
Суперсток-1000
|
1.28,881
|
6,533
|
1,363
|
16
|
12
|
Євген Швец
|
Суперсток-600
|
1.28,981
|
6,633
|
0,100
|
17
|
91
|
Дар’я Разумова
|
Суперсток-1000
|
1.29,275
|
6,927
|
0,294
Стартова решітка заїзду класів «Аматор-600» та «Аматор-1000»:
|
Поз.
|
Ст.№
|
Ім’я та прізвище
|
Клас
|
Час
|
Розрив
|
Інтервал
|
1
|
47
|
Максим Макуха
|
Аматор-600
|
1.25,208
|
0
|
0
|
2
|
7
|
Олександр Бобер
|
Аматор-600
|
1.25,366
|
0,158
|
0,158
|
3
|
85
|
Дмитро Ярмольчук
|
Аматор-600
|
1.26,040
|
0,832
|
0,674
|
4
|
69
|
Олександр Георгіца
|
Аматор-600
|
1.26,363
|
1,155
|
0,323
|
5
|
222
|
Сергій Рашко
|
|
1.26,517
|
1,309
|
0,154
|
6
|
28
|
Роман Рогожа
|
Аматор-600
|
1.27,020
|
1,812
|
0,503
|
7
|
51
|
Данііл Вишемирський
|
Аматор-600
|
1.27,154
|
1,946
|
0,134
|
8
|
93
|
Роман Янчик
|
Аматор-1000
|
1.28,381
|
3,173
|
1,227
|
9
|
66
|
Іван Попов
|
Аматор-1000
|
1.28,973
|
3,765
|
0,592
|
10
|
35
|
Сергій Дука
|
Аматор-1000
|
1.29,550
|
4,342
|
0,577
|
11
|
15
|
Олександр Полюхович
|
Аматор-1000
|
1.30,026
|
4,818
|
0,476
|
12
|
92
|
Артур Гриценко
|
Аматор-1000
|
1.31,790
|
6,582
|
1,764
|
13
|
101
|
Олександр Чиж
|
Аматор-600
|
1.32,343
|
7,135
|
0,553
|
14
|
180
|
Артем Завалєєв
|
Аматор-600
|
1.33,744
|
8,536
|
1,401
|
15
|
666
|
Тетяна Даніленко
|
Аматор-600
|
1.35,808
|
10,600
|
2,064
|
16
|
10
|
Кирило Желібо
|
Аматор-1000
|
1.37,021
|
11,813
|
1,213
Стартова решітка заїзду класів «Суперспорт-600» та «Супербайк»:
|
Поз.
|
Ст.№
|
Ім’я та прізвище
|
Клас
|
Час
|
Розрив
|
Інтервал
|
1
|
60
|
Костянтин Денисов
|
Супербайк
|
1.18,596
|
0
|
0
|
2
|
37
|
Олександр Анін
|
Супербайк
|
1.18,648
|
0,052
|
0,052
|
3
|
111
|
Артур Подлужний
|
Супербайк
|
1.18,676
|
0,080
|
0,028
|
4
|
87
|
Костянтин Писарєв
|
Супербайк
|
1.18,881
|
0,285
|
0,205
|
5
|
57
|
Володимир Баранов
|
Супербайк
|
1.19,643
|
1,047
|
0,762
|
6
|
28
|
Микита Калінін
|
Суперспорт-600
|
1.21,660
|
2,964
|
1,917
|
7
|
84
|
Леонід Каллаш
|
Суперспорт-600
|
1.21,668
|
3,072
|
0,108
|
8
|
97
|
Олександр Бичков
|
Суперспорт-600
|
1.21,746
|
3,150
|
0,078
|
9
|
5
|
Анатолій Єфімов
|
Супербайк
|
1.22,024
|
3,428
|
0,278
|
10
|
33
|
Анатолій Дорошенко
|
Суперспорт-600
|
1.22,747
|
4,151
|
0,723
|
11
|
32
|
Ярослав Якимчук
|
Суперспорт-600
|
1.24,929
|
6,333
|
2,182
|
12
|
43
|
Артем Приходько
|
Суперспорт-600
|
1.25,435
|
6,839
|
0,506
|
13
|
71
|
Олег Белоцький
|
Супербайк
|
1.26,618
|
8,022
|
1,183
|
14
|
76
|
Данило Мирошниченко
|
Супербайк
|
1.27,873
|
9,277
|
1,255
Источник — Motorsport
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