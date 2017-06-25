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Третій етап UASBK: результати суботньої кваліфікації

У суботу на київській Чайці розпочався третій етап чемпіонату UASBK

  • 25.06.2017 10:09
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Учасники UASBK. Фото Олександр Якунін
© Учасники UASBK. Фото Олександр Якунін
Перший день вікенду третього етапу позаду. На цьому етапі учасників стало ще більше - у чотирьох недільних заїздах десяти класів змагатимуться 67 гонщиків.
 
У першій половині дня проходили вільні тренування. Зранку була прохолодна погода. Вдень, коли проходили кваліфікації, за прогнозом синоптиків очікувалися опади, але дощ почав накрапати, коли на трасу виїхали два найстарші класи. На щастя, дощ посилився вже після завершення заїздів.
 
Під час кваліфікацій гонщики намагалися бути якомога швидшими. Деякі місця на стартовій решітці у чотирьох заїздах розподілилися, як і очікувалося, а от позиції деяких гонщиків стали приємним - або не дуже - здивуванням.
 
Володарями поул-позицій у чотирьох заїздах стали Юрій Михальчик, Анатолій Дорошенко, Максим Макуха та Костянтин Денисов.
Під час кваліфікацій сталася лише одна аварія - на початку останнього заїзду впав лідер класу «Суперспорт» Микита Калінін. Із гонщиком все добре.
 

Стартова решітка заїзду класів «Леді», «Суперспорт-300» + «Юніор» та «Майстер»:

Поз.

Ст.№

Ім’я та прізвище

Клас

Час

Розрив

Інтервал

1

70

Михальчик Юрій

Майстер

1.24,285

 

 

2

5

Анатолій Єфімов

Майстер

1.24,873

0,588

0,588

3

44

Вшола Зенон

Суперспорт 300+Юніор

1.28,374

4,089

3,501

4

94

Дмитро Гончаров

Майстер

1.29,093

4,808

0,719

5

6

Владислав Білий

Суперспорт 300+Юніор

1.30,939

6,654

1,846

6

78

Владислав Гарбарук

Суперспорт 300+Юніор

1.32,093

7,808

1,154

7

91

Дар’я Разумова

Леді

1.32,641

8,356

0,548

8

77

Леонід Протасов

Майстер

1.32,701

8,416

0,06

9

696

Анастасія Георгіца

Леді

1.33,874

9,589

1,173

10

666

Тетяна Даніленко

Леді

1.34,215

9,93

0,341

11

19

Олег Хромов

Майстер

1.37,693

13,408

3,478

12

31

Станіслав Рогожа

Суперспорт 300+Юніор

1.37,693

13,408

0

13

42

Юрій Петров

Майстер

1.38,603

14,318

0,91

14

16

Юлія Цуцкогіна

Леді

1.39,210

14,925

0,607

15

99

Рима Сакуа

Леді

1.43,493

19,208

4,283

16

252

Дмитро Кострюков

Суперспорт 300+Юніор

1.43,762

19,477

0,269

Стартова решітка заїзду класів «Суперсток-600» та «Суперсток-1000»:

Поз.

Ст.№

Ім’я та прізвище

Клас

Час

Розрив

Інтервал

1

33

Анатолій Дорошенко

Суперсток-600

1.22,348

0

0

2

90

Іван Ничепоренко

Суперсток-1000

1.23,466

1,118

1,118

3

32

Ярослав Якимчук

Суперсток-600

1.23,671

1,323

0,205

4

43

Артем Приходько

Суперсток-600

1.24,534

2,186

0,863

5

59

Пал Нітеш

Суперсток-1000

1.24,575

2,227

0,041

6

69

Олександр Георгіца

Суперсток-600

1.25,322

2,974

0,747

7

74

Олег Белоцький

Суперсток-1000

1.25,551

3,203

0,229

8

47

Максим Макуха

Суперсток-600

1.25,596

3,248

0,045

9

222

Сергій Рашко

Суперсток-1000

1.25,754

3,406

0,158

10

58

Кирило Зуєв

Суперсток-1000

1.26,356

4,008

0,602

11

7

Олександр Бобер

Суперсток-600

1.26,396

4,048

0,040

12

113

Павло Рувинов

Суперсток-600

1.26,575

4,227

0,179

13

64

Юрій Дубенський

Суперсток-1000

1.27,092

7,744

0,517

14

85

Дмитро Ярмольчук

Суперсток-600

1.27,518

5,170

0,426

15

93

Роман Янчик

Суперсток-1000

1.28,881

6,533

1,363

16

12

Євген Швец

Суперсток-600

1.28,981

6,633

0,100

17

91

Дар’я Разумова

Суперсток-1000

1.29,275

6,927

0,294

Стартова решітка заїзду класів «Аматор-600» та «Аматор-1000»:

Поз.

Ст.№

Ім’я та прізвище

Клас

Час

Розрив

Інтервал

1

47

Максим Макуха

Аматор-600

1.25,208

0

0

2

7

Олександр Бобер

Аматор-600

1.25,366

0,158

0,158

3

85

Дмитро Ярмольчук

Аматор-600

1.26,040

0,832

0,674

4

69

Олександр Георгіца

Аматор-600

1.26,363

1,155

0,323

5

222

Сергій Рашко

 

1.26,517

1,309

0,154

6

28

Роман Рогожа

Аматор-600

1.27,020

1,812

0,503

7

51

Данііл Вишемирський

Аматор-600

1.27,154

1,946

0,134

8

93

Роман Янчик

Аматор-1000

1.28,381

3,173

1,227

9

66

Іван Попов

Аматор-1000

1.28,973

3,765

0,592

10

35

Сергій Дука

Аматор-1000

1.29,550

4,342

0,577

11

15

Олександр Полюхович

Аматор-1000

1.30,026

4,818

0,476

12

92

Артур Гриценко

Аматор-1000

1.31,790

6,582

1,764

13

101

Олександр Чиж

Аматор-600

1.32,343

7,135

0,553

14

180

Артем Завалєєв

Аматор-600

1.33,744

8,536

1,401

15

666

Тетяна Даніленко

Аматор-600

1.35,808

10,600

2,064

16

10

Кирило Желібо

Аматор-1000

1.37,021

11,813

1,213

Стартова решітка заїзду класів «Суперспорт-600» та «Супербайк»:

Поз.

Ст.№

Ім’я та прізвище

Клас

Час

Розрив

Інтервал

1

60

Костянтин Денисов

Супербайк

1.18,596

0

0

2

37

Олександр Анін

Супербайк

1.18,648

0,052

0,052

3

111

Артур Подлужний

Супербайк

1.18,676

0,080

0,028

4

87

Костянтин Писарєв

Супербайк

1.18,881

0,285

0,205

5

57

Володимир Баранов

Супербайк

1.19,643

1,047

0,762

6

28

Микита Калінін

Суперспорт-600

1.21,660

2,964

1,917

7

84

Леонід Каллаш

Суперспорт-600

1.21,668

3,072

0,108

8

97

Олександр Бичков

Суперспорт-600

1.21,746

3,150

0,078

9

5

Анатолій Єфімов

Супербайк

1.22,024

3,428

0,278

10

33

Анатолій Дорошенко

Суперспорт-600

1.22,747

4,151

0,723

11

32

Ярослав Якимчук

Суперспорт-600

1.24,929

6,333

2,182

12

43

Артем Приходько

Суперспорт-600

1.25,435

6,839

0,506

13

71

Олег Белоцький

Супербайк

1.26,618

8,022

1,183

14

76

Данило Мирошниченко

Супербайк

1.27,873

9,277

1,255

 

 

Источник — Motorsport

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