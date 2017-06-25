Третій етап UASBK: результати суботньої кваліфікації

Перший день вікенду третього етапу позаду. На цьому етапі учасників стало ще більше - у чотирьох недільних заїздах десяти класів змагатимуться 67 гонщиків.

У першій половині дня проходили вільні тренування. Зранку була прохолодна погода. Вдень, коли проходили кваліфікації, за прогнозом синоптиків очікувалися опади, але дощ почав накрапати, коли на трасу виїхали два найстарші класи. На щастя, дощ посилився вже після завершення заїздів.

Під час кваліфікацій гонщики намагалися бути якомога швидшими. Деякі місця на стартовій решітці у чотирьох заїздах розподілилися, як і очікувалося, а от позиції деяких гонщиків стали приємним - або не дуже - здивуванням.

Володарями поул-позицій у чотирьох заїздах стали Юрій Михальчик, Анатолій Дорошенко, Максим Макуха та Костянтин Денисов.

Під час кваліфікацій сталася лише одна аварія - на початку останнього заїзду впав лідер класу «Суперспорт» Микита Калінін. Із гонщиком все добре.