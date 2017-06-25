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Мотор сыграет в Лиге чемпионов, но не в элитной группе

Украинский клуб узнает соперников 29 июня

  • 25.06.2017 10:50
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ГК Мотор
© ГК Мотор
Украинский «Мотор» получил место в основном раунде гандбольной Лиги чемпионов. При этом запорожцы навряд ли остались довольными.
 
 «Мотор» рассчитывал, что организаторы включат команду в более сильные по составу группы А ли В,  ведь украинская команда в двух прошлых сезонах выходила в плей-офф Лиги чемпионов.
 
Однако Европейская федерация гандбола (EHF) решила на этот сезон снова отправить «Мотор» в менее сильные группы С или D. Жеребьевка группового турнира состоится 29 июня.  

Источник — Xsport

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