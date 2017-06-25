Мотор сыграет в Лиге чемпионов, но не в элитной группе

Украинский «Мотор» получил место в основном раунде гандбольной Лиги чемпионов. При этом запорожцы навряд ли остались довольными.

«Мотор» рассчитывал, что организаторы включат команду в более сильные по составу группы А ли В, ведь украинская команда в двух прошлых сезонах выходила в плей-офф Лиги чемпионов.

Однако Европейская федерация гандбола (EHF) решила на этот сезон снова отправить «Мотор» в менее сильные группы С или D. Жеребьевка группового турнира состоится 29 июня.