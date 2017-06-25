Український спринтер Сергій Смелик здобув перемогу на командному чемпіонаті Європи.



Після впевненого виступу у першому колі з бігу на 200 метрів, реактивного заключного етапу у чоловічій естафеті 4х100 метрів, Сергій Смелик надзвичайно красиво переміг у фіналі 200-метрівки і приніс Україні максимальну кількість очок. При цьому Сергій показав найкращий результат нинішнього сезону (20,53 с).



Нагадаємо, 25 червня у Ліллі завершується Суперліга командного чемпіонату Європи. За результатами турніру дві збірні, які посядуть останні місця, на наступному чемпіонаті виступатимуть у Першій лізі, у той час як три найкращі команди Першої ліги перейдуть до Суперліги.