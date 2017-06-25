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Смелик завоював перше місце в бігу на 200 метрів на командному ЧЄ

Українець показав найкращий результат нинішнього сезону

  • 25.06.2017 17:30
  • 257 просмотров
  • 2 комментария
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sumdu.edu.ua. Сергей Смелык
© sumdu.edu.ua. Сергей Смелык

Український спринтер Сергій Смелик здобув перемогу на командному чемпіонаті Європи.

Після впевненого виступу у першому колі з бігу на 200 метрів, реактивного заключного етапу у чоловічій естафеті 4х100 метрів, Сергій Смелик надзвичайно красиво переміг у фіналі 200-метрівки і приніс Україні максимальну кількість очок. При цьому Сергій показав найкращий результат нинішнього сезону (20,53 с).

Нагадаємо, 25 червня у Ліллі завершується Суперліга командного чемпіонату Європи. За результатами турніру дві збірні, які посядуть останні місця, на наступному чемпіонаті виступатимуть у Першій лізі, у той час як три найкращі команди Першої ліги перейдуть до Суперліги.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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Комментарии
    rusty543
    rusty543, 25.06.2017 17:48
    0
    С победой! Много хороших новостей последние два дня два дня
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    solova63
    online
    solova63, 25.06.2017 18:31
    0
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