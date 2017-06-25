Українська легкоатлетка Наталія Прищепа в напруженій боротьбі виборола третє місце в бігу на 1500 метрів на командному чемпіонаті Європі.

Чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів і чемпіонка Європи серед юніорок з бігу на 1500 метрів у Ліллі бігла саме півтора кілометри. Наталі вдалося показати найкращий результат нинішнього сезону (4.13,51 хв) і, що важливіше, фінішувати третьою і принести збірній дев’ять очок. Перемогла німкеня Констанце Клостергальфен (4.09,57 хв).

Нагадаємо, 25 червня у Ліллі завершується Суперліга командного чемпіонату Європи. За результатами турніру дві збірні, які посядуть останні місця, на наступному чемпіонаті виступатимуть у Першій лізі, у той час як три найкращі команди Першої ліги перейдуть до Суперліги.

Змагання тривають. Після 39 видів збірна України п'ята.