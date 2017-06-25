Лілль-2017: Україна завершила командний чемпіонат Европи на 6 місці

25 червня у Ліллі завершилася Суперліга командного чемпіонату Європи. Участь у ній цього року брали 11 збірних, включаючи Україну. За результатами турніру дві збірні, які посіли останні місця, на наступному чемпіонаті виступатимуть у Першій лізі, у той час як три найкращі команди Першої ліги перейдуть до Суперліги.

Після двох днів змагань збірна України зі 123 очками посідала сьоме місце. Проте у заключний день зуміла піднятися ще на сходинку і стати шостою (236,50 очок). Перемогли німці (321,50). Поляки другі (295), а у заключному виді, чоловічій естафеті 4х400 метрів, французи зуміли виграти достатньо позицій у британців для того, щоб обійти їх на один пункт у командному заліку і стати третіми (270).

Збірні Білорусі і Нідерландів на наступному командному чемпіонаті Європи виступатимуть у Першій лізі. Натомість у Суперлігу перемістяться шведи, фіни і швейцарці.

Сьогодні перше місце для України здобув Сергій Смелик у бігу на 200 метрів.

Другі місця на рахунку Юлії Шматенко (10 000 метрів) та жіночої естафетної команди 4х400 метрів у складі Катерини Климюк, Ольги Ляхової, Анастасії Бризгіної й Ольги Земляк.

Треті місця для України здобули Анна Плотіцина (100 метрів з бар’єрами), Наталія Прищепа (1500 метрів) та Марина Бех (стрибки у довжину).