Ватерполісти збірної Харківської області – чемпіони України

Ватерполісти збірної Харківської області стали чемпіонами України серед чоловічих команд Суперліги сезону-2016/2017.

У фінальній серії матчів плей-офф, яка тривала до трьох перемог, харків’яни не залишили жодних шансів львівському «Динамо». Підопічні Сергія Колточихіна та Сергія Столярова перемогли у трьох матчах поспіль, до того ж з переконливою перевагою. Спершу харків’яни здолали динамівців у двох домашніх іграх з рахунками 6:3 (1:0, 1:2, 4:0, 0:1) та 8:4 (2:2, 3:0, 1:0, 2:2), а потім тріумфували і на львівському майданчику – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0, 0:0). Таким чином, збірна Харківської області у серії до трьох перемог встановила авторитетний рахунок 3-0 на свою користь.

Нагадаємо, що і в сезоні 2015/2016 чемпіонами України були ватерполісти збірної Харківської області (тоді команда називалася «Слобожанець» ). Але якщо минулого сезону рахунок в серії до трьох перемог був 3:1 на користь Харкова, то цього сезону харків’яни не дали львів’янам виграти ні одного фінального матчу.

Золотими медалями чемпіонату України сезону 2016/17 рр. були нагороджені воротарі Віталій Петров, Олексій Келеберда та польові гравці Микита Апостол, Кирило Наволоков, Олександр Абрамов, Вадим Євстратов, Артур Однолєтков, Владислав Орлов, Олександр Єрмаков, Микита Бажинов, Денис Гусаков, Михайло Черпак, Денис Гурцкая, Артем Саліхов.

Також двох гравців збірної Харківської області було визнано найсильнішими у вітчизняному ватерполо. Це голкіпер Віталій Петров, який став переможцем в номінації «Найкращий воротар» та Олександр Абрамов, якого визнали накращим захисником. В номінації «Найкращий нападник» перемогу отримав «динамівець» Максим Ратков – вихованець маріупольської ватерпольної школи.

Наталія ВАСЬО