ЧМ. Мужчины обыграли команду США, женщины уступили Грузии

25 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии предпоследнего восьмого тура командного чемпионата мира.

В мужском чемпионате лидирующая команда Китая обыграла норвежцев со счетом 3,5:0,5.

Сборная России в тяжелом и длительном поединке с минимальным счетом одолела команду Индии. Победу команде принес Владимир Федосеев, выигравший у Паримарджана Неги.

Поляки победили белорусов со счетом 3:1. Выиграли Радослав Войташек и Гжегож Гаевский.

Украинцы благодаря победе Александра Моисеенко обыграли американцев со счетом 2,5:1,5.

Команда Турции со счетом 3:1 выиграла у Египта. «Забойщиками» стали Мустафа Йылмаз и Вахап Шаналь.

Положение команд перед последним туром:

1. Китай – 14 (22), 2. Россия – 13 (21), 3. Польша – 12 (19), 4. Турция – 10 (17), 5. Индия – 9 (17,5), 6. США – 8 (16), 7-8. Украина, Беларусь – по 6 (15), 9. Норвегия – 2 (10), 10. Египет – 0 (7,5).

У женщин матч Египет – Россия завершился со счетом 3,5:0,5 в пользу «хозяек поля».

Команда Украины уступила грузинкам со счетом 1,5:2,5. Победу сборной Грузии обеспечила Нино Бациашвили.

Китаянки обыграли команду Польши 3:1. Победу своей сборной принесли Лэй Тинцзе и Го Ци.

Индианки выиграли у вьетнамок с минимальным счетом благодаря победе Еши Караваде на третьей доске.

Ничьей завершился матч США – Азербайджан.

Положение перед последним туром:

1. Россия – 14 (22,5), 2. Украина – 12 (18,5), 3. Китай – 11 (19), 4. Грузия – 10 (18,5), 5. Индия – 10 (17), 6. Польша – 7 (16), 7. США – 6 (15,5), 8-9. Азербайджан, Вьетнам – по 5 (14,5), 10. Египет – 0 (4).

Заключительный тур начнется в 12:00 по Киеву.

Пары 9-го тура:

Мужчины:

Турция – Беларусь, Украина – Египет, Россия – США, Норвегия – Индия, Польша – Китай.

Женщины:

Россия – Украина, Китай – Египет, Вьетнам – Польша, Азербайджан – Индия, Грузия – США.