На завершившемся в Лилле командном чемпионате Европы по легкой атлетике сборная Украины завоевала 11 медалей (2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых) и заняла шестое место, сохранив прописку в элитном дивизионе на следующий турнир. Интересно, что из 11 медалей, 10 завоевали наши девушки, а за парней «отдувался» Сергей Смелик, добывший золотую медаль в беге на 200 метров. С него и начнем!
ЗОЛОТО
Сергей СМЕЛИК, бег на 200 метров
Результат: 20.53 (лучший результат нынешнего сезона)
Ольга ЛЯХОВА, бег на 800 метров
Результат: 2.03.09
Юлия ШМАТЕНКО, бег на 5000 метров
Результат: 15.30.36
Женская естафета 4x400 (Катерина Климюк, Ольга Ляхова, Анастасия Брызгина, Ольга Земляк)
Результат: 3.28.02
БРОНЗА
Алена КОЛЕСНИЧЕНКО, бег на 400 метров с барьерами
Результат: 55.51
Женская эстафета 4x100 (Олеся Повх, Христина Стуй, Яна Качур, Елизавета Брызгина)
Результат: 43.09
Анна ПЛОТИЦИНА, бег на 100 метров с барьерами
Результат: 13.05
Наталья ПРИЩЕПА, бег на 1500 метров
Результат: 4.13.51
Марина БЕХ, прыжки в длину
Результат: 6,43 м
Алена ШАМОТИНА, метание молота
Результат: 70,02 м
Фото Евгения ПРОНИНА
Автор — Сергей Цыба, Sport.ua
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