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11 дисциплин, в которых Украина взяла медали на чемпионате Европы

Sport.ua знакомит с триумфаторами чемпионата Европы по легкой атлетике, который завершился в Лилле

  • 26.06.2017 15:55
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Facebook Евгения Пронина
© Facebook Евгения Пронина

На завершившемся в Лилле командном чемпионате Европы по легкой атлетике сборная Украины завоевала 11 медалей (2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых) и заняла шестое место, сохранив прописку в элитном дивизионе на следующий турнир. Интересно, что из 11 медалей, 10 завоевали наши девушки, а за парней «отдувался» Сергей Смелик, добывший золотую медаль в беге на 200 метров.  С него и начнем!

ЗОЛОТО

Сергей СМЕЛИК, бег на 200 метров

Результат: 20.53 (лучший результат нынешнего сезона)

Ольга ЛЯХОВА, бег на 800 метров

Результат: 2.03.09

Юлия ШМАТЕНКО, бег на 5000 метров

Результат: 15.30.36

Женская естафета 4x400 (Катерина Климюк, Ольга Ляхова, Анастасия Брызгина, Ольга Земляк)

Результат: 3.28.02

БРОНЗА

Алена КОЛЕСНИЧЕНКО, бег на 400 метров с барьерами

Результат: 55.51

Женская эстафета 4x100 (Олеся Повх, Христина Стуй, Яна Качур, Елизавета Брызгина)

Результат: 43.09

Анна ПЛОТИЦИНА, бег на 100 метров с барьерами

Результат: 13.05

Наталья ПРИЩЕПА, бег на 1500 метров

Результат: 4.13.51

Марина БЕХ, прыжки в длину

Результат: 6,43 м

Алена ШАМОТИНА, метание молота

Результат: 70,02 м

Фото Евгения ПРОНИНА

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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