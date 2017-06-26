Шахматы. Украинки проиграли России и упустили медаль ЧМ

26 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии заключительного девятого тура командных чемпионатов мира.



Выиграв у сборной Польши со счетом 2,5:1,5, команда Китая стала чемпионом мира. Отметим, что шахматисты из Поднебесной выигрывают этот титул второй год подряд. Поляки выиграли «бронзу».



Команда России с сухим счетом разгромила американцев и заняла чистое второе место.



Команда Индии обыграла норвежцев со счетом 3:1.



Украинцы нанесли поражение египтянам 2,5:1,5.



Белорусы с минимальным счетом выиграли у команды Турции.



Итоговое положение:

1. Китай – 16 (24,5), 2. Россия – 15 (25), 3. Польша – 12 (20,5), 4. Индия – 11 (20,5), 5. Турция – 10 (18,5), 6-7. Украина, Беларусь – по 8 (17,5), 8. США – 8 (16), 9. Норвегия – 2 (11), 10. Египет – 0 (9).



У женщин ключевой матч тура Россия – Украина завершился победой россиянок со счетом 3:1. Российские шахматистки впервые за всю историю стали чемпионками мира в командном зачете.



Китаянки обыграли сборную Египта 3:1 и заняли чистое второе место.



Сборная Грузии нанесла поражение американкам 3:1 и в итоге стала бронзовым призером чемпионата.



Команда Индии выиграла у азербайджанок со счетом 3:1.



Польские шахматистки нанесла поражение Вьетнаму со счетом 2,5:1,5.



Итоговое положение:

1. Россия – 16 (25,5), 2. Китай – 13 (22), 3. Грузия – 12 (21,5), 4. Индия – 12 (20), 5. Украина – 12 (19,5), 6. Польша – 9 (18,5), 7. США – 6 (16,5), 8. Вьетнам – 5 (16), 9. Азербайджан – 5 (15,5), 10. Египет – 0 (5).