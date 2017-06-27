ЗЕМЛЯК: Я знала, что я должна быть лидером, но что-то пошло не так

Ольга Земляк, упустившая победу на 400-метровке командного чемпионата Европы, после возвращения на родину оценила свои выступления в Лилле.

Бегунья рассказала о планах на насыщенный июль, акцентируя внимание на предстоящем чемпионате мира.

«Конечно, хочется показывать высокие результаты и это, наверное, сыграло со мной злую шутку. Я знала, что я должна быть лидером, но что-то пошло не так… На первом круге я пробежала немного лучше и это было легко и непринужденно, поэтому в финале я настраивалась на победу и хороший результат.

К сожалению, со мной не было моего тренера и как он сказал позже, когда мы говорили по скайпу, что главное, что это случилось не на чемпионате мира, ведь этот старт является подготовительным. У меня еще месяц остается на подготовку к чемпионату мира, поэтому, надеюсь, подойду к нему в полной боевой готовности», - отметила Ольга.