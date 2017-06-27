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ЗЕМЛЯК: Я знала, что я должна быть лидером, но что-то пошло не так

Украинская бегунья рассказала об упущенной победе на командном чемпионате Европы

  • 27.06.2017 11:24
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XSPORT. Ольга Земляк
© XSPORT. Ольга Земляк
Ольга Земляк, упустившая победу на 400-метровке командного чемпионата Европы, после возвращения на родину оценила свои выступления в Лилле.
 
Бегунья рассказала о планах на насыщенный июль, акцентируя внимание на предстоящем чемпионате мира.
 
«Конечно, хочется показывать высокие результаты и это, наверное, сыграло со мной злую шутку. Я знала, что я должна быть лидером, но что-то пошло не так… На первом круге я пробежала немного лучше и это было легко и непринужденно, поэтому в финале я настраивалась на победу и хороший результат. 
 
К сожалению, со мной не было моего тренера и как он сказал позже, когда мы говорили по скайпу, что главное, что это случилось не на чемпионате мира, ведь этот старт является подготовительным. У меня еще месяц остается на подготовку к чемпионату мира, поэтому, надеюсь, подойду к нему в полной боевой готовности», - отметила Ольга.

Источник — Xsport

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