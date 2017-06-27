«Моя основная конкуренция – это время, которое мне нужно преодолеть»

Бронзовый призер чемпионата Европы-2017 украинец Сергей Смелик прокомментировал свою победу в забеге на 200 метров на командном чемпионате Европы в Лилле, отметив, что хотел выступить с лучшим результатом.

«Силы были. На чемпионате страны пробежал без конкуренции практически, а здесь мы предварительно становимся бежать, думаю, 20.70 это вообще не результат, хотелось бы побыстрее, также ветер попутный был.

Неплохо сложился финальный забег. Бежал по третьей дорожке, видел своих соперников. Основной соперник был грек, бежавший по четвертой дорожке. Я его обогнал прилично, и уже на финише думал, что он начнет поджимать. Смотрю, 150 метров – нет, терплю, терплю – так и дотерпел и никого не дождался.

Хотелось чуть получше пробежать, так как норматива нет на чемпионат мира. Думаю, еще все впереди. Считаю, что это не кульминация. Приятно одержать победу в такой солидной компании, где три-четыре человека посильнее меня. Конечно, норматив хочу побыстрее пробежать, и на чемпионате мира выступить еще лучше. Хотелось бы приблизиться к своим личным показаниям, улучшить свой результат на 200 метров.

Основной старт будет чемпионат Украины, где придется побороться за секунды. Думаю, там Эмиль Ибрагимов может составить мне конкуренцию. Моя основная конкуренция – это время, которое мне нужно будет преодолеть.

Было бы поприятнее бежать с Игорем Бодровым, Виталием Коржем, если бы не травмы. Так в компании хорошей и результаты показываются», - сообщил Сергей.