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БОЛТ: «Мне интересно, кто станет следующим олимпийским чемпионом»

Бегун отметил, что сейчас появляется много перспективным легкоатлетов

  • 27.06.2017 12:33
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klbviktoria.com. Усэйн Болт
© klbviktoria.com. Усэйн Болт
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отметил, что сейчас появляется много перспективным легкоатлетов, которые могли бы победить на Олимпийских играх.
 
«Мне будет очень интересно посмотреть, кто станет следующим олимпийским чемпионом на дистанциях 100 и 200 метров. Сейчас появляется очень много молодых звезд. Очень интересно, кто из них будет олимпийским чемпионом.
 
Что касается меня, то в этом сезоне все мои старты очень эмоциональные, потому что я знаю, что соревнуюсь в последний раз. Это очень эмоциональный сезон», - прокомментировал Болт.
 
Нынешний сезон станет последним для легендарного легкоатлета. Заключительным стартом для Болта будет чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне, на которых он выступит на своих коронных дистанциях.

Источник — ESPN

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