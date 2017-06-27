РУСАДА разрешили тестировать своих спортсменов

Исполнительный директор Британского антидопингового агенства (UKAD) Николь Сапстед довольна решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) разрешить РУСАДА тестирование.
– Мы приветствуем новости о том, что РУСАДА теперь может возобновить тестирование своих спортсменов, – сказала Сапстед. – С февраля 2016 года UKAD проводит программу тестирования для российских спортсменов в период несоответствия РУСАДА. Являясь одной из самых опытных национальных антидопинговых организаций в мире, мы должны делиться нашим опытом с рядом международных партнеров.
Источник — ТАСС
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