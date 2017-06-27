Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

РУСАДА разрешили тестировать своих спортсменов

Российское антидопинговое агентство возобновило свою работу

  • 27.06.2017 21:04
  • 88 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Исполнительный директор Британского антидопингового агенства (UKAD) Николь Сапстед довольна решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) разрешить РУСАДА тестирование.

– Мы приветствуем новости о том, что РУСАДА теперь может возобновить тестирование своих спортсменов, – сказала Сапстед. – С февраля 2016 года UKAD проводит программу тестирования для российских спортсменов в период несоответствия РУСАДА. Являясь одной из самых опытных национальных антидопинговых организаций в мире, мы должны делиться нашим опытом с рядом международных партнеров.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.