КЛИЧКО: «У Києві з'явиться мультифункціональна спортивна арена»

У столичній мерії підписали інвестиційний договір з компанією, яка побудує спортивний комплекс (багатофункціональну спортивну арену) на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі столиці.

«За результатами конкурсу, який провело Київське інвестиційне агентство, право зводити багатофункціональну спортивну арену на проспекті Ватутіна отримала компанія «А СКАЙ». І я радий, що сьогодні місто підписує інвестиційний договір. І незабаром у столиці з'явиться нова сучасна арена», - зазначив Кличко, який був присутній під час підписання договору.

Він зазначив, що сучасна арена-трансформер, яку зведуть на ділянці у 1,5 га на проспекті генерала Ватутіна, буде обладнана за найвищими стандартами. «Загальна площа – майже 14 тисяч квадратних метрів. Спортивна арена вміщуватиме в залежності від типу спортивної події від 4,5 до майже 8 тисяч глядачів. Тут можна буде проводити футбольні, баскетбольні, легкоатлетичні та змагання з інших видів спорту. Також арену можна використовувати для проведення музичних концертів, виставок», - відзначив мер.

За словами Кличка, у Києва є величезна потреба у сучасній мультифункціональній арені, адже Палац спорту не відповідає сучасним вимогам. «Під час проведення Євробачення у травні ми особливо відчули гостру потребу чотири мільйонного міста у такій арені. Приміщення-трансформери - це магніт, який притягує спортивні та культурні заходи у місто. Тому я надзвичайно радий, що інвестори допоможуть столиці отримати такий важливий інфраструктурний об'єкт і нададуть можливість створити кількасот нових робочих місць», - підкреслив Віталій Кличко.

За словами ж представниці компанії «А Скай» Юлії Ванченко, наразі проект перебуває у стадії проектування, а будівництво планують розпочати за 10 місяців. Орієнтовна вартість інвестицій у будівництво - близько 270 млн грн.