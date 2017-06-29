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Сборная Украины по плаванию назвала состав на чемпионат мира-2017

Дарья Зевина выступит на трех дистанциях, Андрей Говоров – на двух

  • 29.06.2017 16:14
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Sport.ua. Андрей Говоров
© Sport.ua. Андрей Говоров
Сборная Украины по плаванию определилась с составом на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 14-го по 30 июля.
 
В составе команды 13 человек, 4 из них выступят в дисциплинах на открытой воде. Среди лидеров команды – финалист Олимпийских игр-2016 Андрей Говоров и многократный победитель международных турниров Дарина Зевина.
 
Состав сборной Украины по плаванию на чемпионат мира-2017
 
Дарина Зевина (Киев) - 50 м, 100 м, 200 м на спине
 
Мария Ливер (Днепр) - 50 м, 100 м брас
 
Андрей Говоров (Днепр) - 50 м вольный стиль, 50 м баттерфляй
 
Сергей Фролов (Запорожье) - 1500 м вольный стиль
 
Михайло Романчук (Ровно) - 1500 м вольный стиль
 
Дмитро Гурницкий (Киев) - 50 м, 100 м на спине
 
Андрей Хлопцов (Киев) - 50 м баттерфляй
 
Андрей Лемешко (Полтава) - 100 м баттерфляй
 
Сергей Шевцов (Запорожье) - 50 м, 100 м вольный стиль
 
Открытая вода
 
Игорь Червинский (Харьков) - 5 км, 10 км
 
Игорь Снитко (Харьков) - 5 км, 10 км
 
Кристина Панчишко (Киев) - 5 км, 10 км
 
Марина Кирик (Львов) - 5 км, 10 км

 

 

Источник — Xsport

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