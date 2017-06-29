Сборная Украины по плаванию назвала состав на чемпионат мира-2017

Сборная Украины по плаванию определилась с составом на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 14-го по 30 июля.

В составе команды 13 человек, 4 из них выступят в дисциплинах на открытой воде. Среди лидеров команды – финалист Олимпийских игр-2016 Андрей Говоров и многократный победитель международных турниров Дарина Зевина.

Состав сборной Украины по плаванию на чемпионат мира-2017

Дарина Зевина (Киев) - 50 м, 100 м, 200 м на спине

Мария Ливер (Днепр) - 50 м, 100 м брас

Андрей Говоров (Днепр) - 50 м вольный стиль, 50 м баттерфляй

Сергей Фролов (Запорожье) - 1500 м вольный стиль

Михайло Романчук (Ровно) - 1500 м вольный стиль

Дмитро Гурницкий (Киев) - 50 м, 100 м на спине

Андрей Хлопцов (Киев) - 50 м баттерфляй

Андрей Лемешко (Полтава) - 100 м баттерфляй

Сергей Шевцов (Запорожье) - 50 м, 100 м вольный стиль

Открытая вода

Игорь Червинский (Харьков) - 5 км, 10 км

Игорь Снитко (Харьков) - 5 км, 10 км

Кристина Панчишко (Киев) - 5 км, 10 км

Марина Кирик (Львов) - 5 км, 10 км