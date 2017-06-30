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Украина завоевала две медали на юниорском чемпионате Европы по борьбе

В третий соревновательный день украики выиграли «бронзу» и «серебро»

  • 30.06.2017 11:58
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В третий соревновательный день на юниорском чемпионате Европы по борьбе Украина завоевала две медали. 
 
Илона Прокопевнюк взяла «бронзу» в весовой категории до 59 кг. В поединке за третье место украинка победила француженку Мэтти Фиби Гренерон (6:2).
 
Кристина Береза в поединке за «золото» проиграла россиянке Ксении Несговоровой (3:4), добыв «серебро» в категории до 51 кг.

Источник — Sport.ua

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