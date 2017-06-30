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Стартує третій етап чемпіонату України Ротакс Моджо Макс Челендж 2017

1-2 липня в місті Кам'янське відбудеться третій етап

  • 30.06.2017 16:22
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karting.ua
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В неділю, 2 липня о 10:20 в місті Кам'янське стартують передфінальні заїзди третього етапу чемпіонату України Ротакс Моджо Макс Челендж 2017. О 11:00 розпочнеться відкриття змагань, а об 14:50 відбудеться нагородження переможців і призерів.
 
Збираються найсильніші! Де ще знайти 0,3 секунди на колі!? Як випередити суперників? Пілоти, тренери та інженери в пошуках та інтенсивно працюють для того, щоб у неділю бути на вершині п'єдесталу. Ти маєш це побачити! 
 

Источник — Sport.ua

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