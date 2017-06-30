Стартує третій етап чемпіонату України Ротакс Моджо Макс Челендж 2017

В неділю, 2 липня о 10:20 в місті Кам'янське стартують передфінальні заїзди третього етапу чемпіонату України Ротакс Моджо Макс Челендж 2017. О 11:00 розпочнеться відкриття змагань, а об 14:50 відбудеться нагородження переможців і призерів.

Збираються найсильніші! Де ще знайти 0,3 секунди на колі!? Як випередити суперників? Пілоти, тренери та інженери в пошуках та інтенсивно працюють для того, щоб у неділю бути на вершині п'єдесталу. Ти маєш це побачити!