У Таллінні відбудеться Суперліга чемпіонату Європи з багатоборства

1-2 липня у Таллінні відбудеться Суперліга командного чемпіонату Європи з багатоборства. Участь у ній візьме і збірна України.



Усі бажаючі, які не мають можливості вболівати за нашу команду безпосередньо на стадіоні, зможуть слідкувати за виступами улюблених спортсменів у прямій онлайн-трансляції.



Командний чемпіонат Європи з багатоборства почнеться 1 липня, об 11:15, з бігу на 100 метрів у десятиборців. Семиборки почнуть змагальну програму цього ж дня, об 11:40, з бігу на 100 метрів з бар’єрами.



До вашої уваги також склад учасників Суперліги командного чемпіонату Європи, розклад і офіційний сайт змагань.