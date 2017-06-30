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У Таллінні відбудеться Суперліга чемпіонату Європи з багатоборства

Змагання пройдуть 1-2 липня

  • 30.06.2017 16:11
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1-2 липня у Таллінні відбудеться Суперліга командного чемпіонату Європи з багатоборства. Участь у ній візьме і збірна України.

Усі бажаючі, які не мають можливості вболівати за нашу команду безпосередньо на стадіоні, зможуть слідкувати за виступами улюблених спортсменів у прямій онлайн-трансляції.

Командний чемпіонат Європи з багатоборства почнеться 1 липня, об 11:15, з бігу на 100 метрів у десятиборців. Семиборки почнуть змагальну програму цього ж дня, об 11:40, з бігу на 100 метрів з бар’єрами.

До вашої уваги також склад учасників Суперліги командного чемпіонату Європи, розклад і офіційний сайт змагань.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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