Тур де Франс 2017. Превью битвы за желтую майку

1 июля стартует 104 издание Тур де Франс. Велосипедные болельщики еще не успели переварить триумф Тома Дюмулена на Джиро, как подкрался второй, самый главный, Гранд Тур сезона.

Старт в Германии, посещение Льежа, новые и легендарные подъемы, и 2 индивидуальные гонки на время – все это входит в маршрут Тур де Франс 2017 года! 3540 километров в общей сложности предстоит преодолеть пелетону.

Маршрут

После старта 1 июля в Германии гонщики будут соревноваться на дорогах в Бельгии и Люксембурге, а затем поедут в Вогез и до Пиренеев. Во второй части: Центральный массив и Альпы, индивидуальная гонка на время в Марселе и финиш в Париже.

3540 километров, девять равнинных этапов, по пять холмистых и горных этапов (с тремя горными финишами) и двумя разделками (в общей сложности 36,5 км). 23 подъема второй, первый и НС категории. 22 команды, 198 гонщиков.

Во время маршрута не будет мифических подъемов, но это не значит, что гонщикам будет легко. Впервые гонщики будут финишировать на Izoard, где мы можем наблюдать незабываемое зрелище. Будет много крутых подъемов, но не все на финише, здесь генеральщикам придется хорошо себя проявить в спусках.

Ключевые этапы

5 июля (среда) - 5 этап: Vittel - La Planche des Belles Filles (160,5 км)





Первая проба пера генеральщиков, один из трех финишей в гору – именно так характеризируется пятый день гонки. La Planche des Belles Filles не пугает своим расстоянием (5.9 км), но средний наклон 8,5% и максимальный более 20%, безусловно, должен определить лидера первой недели Тура. Традиционно, можно сказать, что здесь никто не выиграет гонку, но мы увидим, вероятно, первых неудачников.

9 июля (воскресенье) - 9 этап: Nantua - Chambery (181,5 км)





Первая неделя гонки закончится одним из самых сложных этапов, с общей высотой 4600 метров. Семь альпийских подъемов, в том числе три очень крутой высшей категории, откроют двери к конкретным наступательным действиям. Col de la Biche и Grand Colombier сделают просев, а что такое Mont du Chat, гонщики увидели уже на Criterium du Dauphine. После него останется крутой спуск к Chambery.

14 июля (пятница) - 13 этап: Saint Girons - Foix (101 км)





В «День взятия Бастилии» гонщикам предстоит проехать три горы, все первой категории, длиной всего 101 км. Такой маршрут предполагает, что гонщики целый день будут ехать на максимуме усилий. На трассе также будет жесткая Mur du Peguere. Несколько секунд расслабления на этапе могут превратиться в проигранные минуты в итоговом протоколе.

20 июля (четверг) - Этап 18: Briançon - Izoard (179,5 км)





Последний горный этап, который впервые в истории Тура закончится на Izoard. Очень сложные последние семь километров позволят сделать решающий шаг для победы. Перед этим гонщикам также предстоит преодолеть Col de Vars. Здесь будет проходить решающая битва в горах для генеральщиков.

22 июля (суббота) - 20 этапа: Марсель (22,5 км индивидуальная гонка на время)





Победитель гонки станет известен в Марселе. Лидерам генерального зачета предстоит защищать свои позиции в генерале или отвоевывать проигранные секунды в горах. Хотя маршрут разделки всего 22.5 км этой дистанции вполне достаточно, чтобы сделать разницу. Отметим, что старт и финиш этого этапа пройдет на футбольном стадионе.

Фавориты:

Кристофер Фрум





За своей четвертой на Туре пойдет британец Крис Фрум. По сравнению с предыдущими сезонами к Туру гонщик Sky подходит без солидного списка побед. Британец готовился к Гранд Туру медленно, мало стартов, а в июне на Критериум дю Дофине он был только четвертым - прилично выпадая в горах, не весьма успешно проехав разделку. Если соотношение сил на Дофине повторится в ходе «Большой петли», британец не сможет защитить свою победу прошлогодней давности. Однако Крис стартует в качестве одного из явных фаворитов, имея прекрасный опыт и сильный состав помощников.

Ричи Порт





Практически лучше всех перед Туром выступил Ричи Порт. Австралиец год назад сумел стать пятым, а в этом сезоне намерен улучшить свой результат. «Тасманский дьявол» традиционно является очень сильным горняком и может прекрасно проехать разделку. В этом году, 32-летний спортсмен подтвердил, что он находится на пике формы. Дофине этому подтверждение. Если он сумеет пройти стороной неприятности прошлых лет – Ричи один из явных фаворитов на победу.

Альберто Контадор

У испанца одна из последних возможностей снова стать победителем французского Гранд Тура. В прошлом году Альберто не сумел финишировать из-за травмы, а два года назад стал пятым в генерале. Отрезок к Туру Контадор провел весьма хорошо, второе место на Париж-Ницца, Vuelta al Pais Vasco, Вуэльте Каталонии и Рута дель Соль действительно впечатляют. На Дофине Контадор выступил не лучшим образом, но может он просто не хотел торопиться с формой и ждал именно Тур де Франс.

Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде

Команда Movistar называет Наиро Кинтану своим лидером, но кто знает, как будет развиваться гонка. Наиро проехал вторым Джиро, потратив много сил и не сумел выиграть гонку, хотя ему предрекали победу. Большим плюсом для Кинтаны будет небольшое количество разделочных километров на Туре. Кинтана постарается хорошо выступить в горах и не проиграть много в двух разделках. Однако на выступлениях может оказаться тяжелая Джиро и большое количество проезженных километров будет или плюсом, или явным минусом. В тоже время Вальверде будет более свежим. 37-летней испанец отдыхал с мая и на Дофине не проигрывал Фруму и Контадору. Он сможет подстраховать Кинтану и взять на себя лидерские полномочия в нужный момент.

Фабио Ару

Итальянец полностью не оправдывал ожидания на старте сезона. Травма в марте оставила его без выступлений на несколько месяцев. Однако достойное выступление на Дофине и победа на чемпионате Италии преподносит чемпиона Вуэльты Испании 2015 в статус топ-5 фаворитов гонки. Ару в прошлом сезоне был только 13 в генеральном зачете Тура. Однако в этом году он попытаемся быть намного выше.

Роман Барде





Второй призер прошлогоднего Тура подходит к старту гонки не с лучшими результатами. У француза ни одной победы и ни одного места на подиуме генерального зачета. Выступление на Дофине немного улучшило настроение местных фанатов, где Роман занял итоговое шестое место. Повторение прошлогоднего успеха будет великолепным результатом для Барде, но сможет ли он хоть приблизиться к нему вызывает большие вопросы.

Топ-10 Тур де Франс 2016





Майки:





Генеральный зачет - желтая

Очковая - зеленая

Горная - белая в красный горошек

Молодежная - белая

Деньги:

Победитель этапа – 11 тысяч евро

Победитель гонки - 500 тысяч евро

Общий фонд - 2 280 950 евро

Предыдущие победители

2016 - Крис Фрум

2015 - Крис Фрум

2014 - Винченцо Нибали

2013 - Крис Фрум

2012 - Брэдли Уиггинс

2011 - Кадел Эванс

2010 - Энди Шлек

2009 - Альберто Контадор

2008 - Карлос Састре

2007 - Альберто Контадор

Трансляция

В этом году Евроспорт обещает показать все этапы французской супермногодневки от начала и до конца этапа, так что будет много часов велоспорта и ярких эмоций. Не пропустите.

Виктор ЯРЕМУС