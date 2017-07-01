WADA отозвала аккредитации лабораторий в Алма-Аты и Блумфонтейне

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало лицензии у лабораторий в Алма-Аты (Казахстан) и Блумфонтейне (ЮАР). Причиной тому стало несоблюдение лабораториями международных стандартов и несоответствием технической документации.

Обе организации теперь не имеют права проводить анализ образцов допинг-контроля для WADA или любой другой компании.

Лаборатории могут обжаловать решения об отзыве своей аккредитации WADA в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение 21 дня.