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WADA отозвала аккредитации лабораторий в Алма-Аты и Блумфонтейне

Обе организации теперь не имеют права проводить анализ образцов допинг-контроля

  • 01.07.2017 09:37
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WADA отозвала аккредитации лабораторий в Алма-Аты и Блумфонтейне
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало лицензии у лабораторий в Алма-Аты (Казахстан) и Блумфонтейне (ЮАР). Причиной тому стало несоблюдение лабораториями международных стандартов и несоответствием технической документации.
 
Обе организации теперь не имеют права проводить анализ образцов допинг-контроля для WADA или любой другой компании.
 
Лаборатории могут обжаловать решения об отзыве своей аккредитации WADA в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение 21 дня.

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