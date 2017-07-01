Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мотор в Лиге чемпионов сыграет против российского клуба

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

  • 01.07.2017 16:45
  • 133 просмотров
  • 1 комментария
Метки
twitter.com/ehfcl
© twitter.com/ehfcl

Состоялась жеребьевка группового этапа гандбольной Лиги чемпионов. Запорожский «Мотор» попал в группу D.

Отметим, что в одной группе с украинским клубом будет российский клуб «Чеховские медведи».

Группа D

«Металург» (Македония)
«Мотор» (Украина)
«Монпелье» (Франция)
«Бешикташ» (Турция)
«Чеховские Медведи» (Россия)
Победитель квалификации.

Первые матче пройдут осенью.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 01.07.2017 16:58
    0
    Там эти плюшевые главный аутсайдер турнира
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.