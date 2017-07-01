Мотор в Лиге чемпионов сыграет против российского клуба

Состоялась жеребьевка группового этапа гандбольной Лиги чемпионов. Запорожский «Мотор» попал в группу D.
Отметим, что в одной группе с украинским клубом будет российский клуб «Чеховские медведи».
Группа D
«Металург» (Македония)
«Мотор» (Украина)
«Монпелье» (Франция)
«Бешикташ» (Турция)
«Чеховские Медведи» (Россия)
Победитель квалификации.
Первые матче пройдут осенью.
Источник — Sport.ua
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