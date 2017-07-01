Герант Томас – победитель 1 этапа Тур де Франс-2017, Гривко - 13-й

31-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) одержал победу на 1-м этап Тур де Франс-2017, выиграв этап французского Гран-тура впервые в карьере.



Индивидуальная гонка на время по улицам Дюссельдорфа проходила в сложных погодных условиях под дождём. Мокрая трасса и масса поворотов стали причиной многих падений, два из которых закончились сходом гонщиков.



Один и тот же поворот стал роковым для испанских гонщиков – Алехандро Вальверде (Movistar) и Беньята Инчаусти (Bahrain Merida), которые были вынуждены сойти с Тур де Франс-2017 в первый же день.



Герант Томас проехал дистанцию в 14 км за 16 минут 4 секунды. На первой отсечке он показывал 5-й результат, но в итоге проехав дистанцию со средней скоростью 52.282 км/час, показал лучшее время. Он опередил ближайшего соперника, швейцарского гонщика команды BMC Стефана Кюнга (Stefan Kung) на 5 секунд. Белорусский гонщик команды Sky Василий Кириенко (Vasil Kiryienka) замкнул на этапе тройку лучших, уступив своему товарищу по команде 7 секунд.

Отметим, что украинец Андрей Гривко приехал к финишу 13-м.



Из претендентов на борьбу в генеральной классификации разделку 1-го этапа лучше всех проехал защищающий свой титул британский гонщик Крис Фрум, финишировавший 6-м, уступив Геранту Томасу 12 секунд.



Герант Томас стал первым лидером общего зачёта Тур де Франс-2017, надев жёлтую майку лидера, также он возглавил и очковую классификацию.



Стефан Кюнг (BMC) надел белую майку, став лучшим молодым гонщиком.

Результаты 1-го этапа