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Андрей Говоров завоевал золото на Открытом чемпионате Франции

Украинец победил на дистанции 50 метров баттерфляем

  • 02.07.2017 11:35
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Метки
Sport.ua. Андрей Говоров
© Sport.ua. Андрей Говоров
Украинец Андрей Говоров одержал победу на дистанции 50 метров баттерфляем на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходит в Шартре.
 
Украинец показал результат 23.3 секунды. Вторым финишировал серб Себастьян Сабо, третьим – поляк Конрад Черняк.
 
Открытый чемпионат Франции по плаванию завершится сегодня.
 

Источник — Sport.ua

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