Андрей Говоров завоевал золото на Открытом чемпионате Франции

Украинец Андрей Говоров одержал победу на дистанции 50 метров баттерфляем на Открытом чемпионате Франции по плаванию, который проходит в Шартре.
Украинец показал результат 23.3 секунды. Вторым финишировал серб Себастьян Сабо, третьим – поляк Конрад Черняк.
Открытый чемпионат Франции по плаванию завершится сегодня.
Источник — Sport.ua
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