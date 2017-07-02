Богдан Бондаренко став другим на етапі Діамантової ліги

Богдан Бондаренко лише починає свій сезон. Другий етап «Діамантової ліги» він провів у Парижі, потрапив до призової трійки і поліпшив найкращий результат сезону.



Крім Бондаренка у секторі для стрибків у висоту також виступав Андрій Проценко. Обидва атлети почали змагання з успішного подолання 2,20 м. Після цього Богдан пропускав 2,24, Андрій подолав їх з другої спроби. Обидва українці підкорили 2,28 м, які для Проценка стали найкращим результатом нинішнього сезону і, як з’ясувалося згодом, принесли йому п’яте місце у Парижі.



Бондаренко став у столиці Франції другим з результатом 2,32 м, які до того ж є нормативом для участі у чемпіонаті світу. Зазначимо, що Богдан усі висоти долав з першої спроби. Переміг катарець Мутаз Есса Баршим (2,35 м).



Ольга Земляк фінішувала шостою з бігу на 400 метрів. Її час – 52,93 с. У переможниці, Новлін Вілльямз-Міллз з Ямайки, - 51,03 с.