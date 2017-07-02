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Украинка выиграла шестой этап Кубка мира в маунтинбайке

Яна Беломоина успешно выступила на этапе Кубка мира в Андорре

  • 02.07.2017 19:42
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НОК. Яна Беломоина
© НОК. Яна Беломоина

Украинская велогонщица Яна Беломоина выиграла гонку шестого этап Кубка мира в олимпийской дисциплине маунтинбайк кросс-кантри, который проходил в Андорре. 

24-летняя спортсменка на подиуме опередила датчанку Аннике Лангвад и норвежку Гунн Рите Дале Флешо.

Напомним, это уже вторая победа Беломоиной на этапах кубка мира. Также в нынешнем сезоне украинка уже выигрывала Gold Trophy в Штрасберге, а также была первой на гонке высшей категории в австрийском Обертрауне.

Источник — Трибуна

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