Украинка выиграла шестой этап Кубка мира в маунтинбайке

Украинская велогонщица Яна Беломоина выиграла гонку шестого этап Кубка мира в олимпийской дисциплине маунтинбайк кросс-кантри, который проходил в Андорре.
24-летняя спортсменка на подиуме опередила датчанку Аннике Лангвад и норвежку Гунн Рите Дале Флешо.
Напомним, это уже вторая победа Беломоиной на этапах кубка мира. Также в нынешнем сезоне украинка уже выигрывала Gold Trophy в Штрасберге, а также была первой на гонке высшей категории в австрийском Обертрауне.
Источник — Трибуна
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