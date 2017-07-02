Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украина выиграла командный чемпионат Европы по многоборью

Сборная Украины триумфовала на континентальном чемпионате в Таллине

  • 02.07.2017 21:48
  • 30 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Сине-желтые» финишировали  с результатом в 40085 очков, опередив сборную Эстонии, которая лидировала после вчерашнего дня. 

В последний день соревнований Алексей Касьянов завоевал серебряные медали в мужском многоборье с результатом 7958 баллов. 

За Украину выступали Алина Шух, Дарина Слобода, Римма Гордиенко, Ася Бардис, Алексей Касьянов, Василий Иваницкий, Руслан Малогловец и Валентин Олейник. 

 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.