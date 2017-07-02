Украина выиграла командный чемпионат Европы по многоборью

«Сине-желтые» финишировали с результатом в 40085 очков, опередив сборную Эстонии, которая лидировала после вчерашнего дня.
В последний день соревнований Алексей Касьянов завоевал серебряные медали в мужском многоборье с результатом 7958 баллов.
За Украину выступали Алина Шух, Дарина Слобода, Римма Гордиенко, Ася Бардис, Алексей Касьянов, Василий Иваницкий, Руслан Малогловец и Валентин Олейник.
Источник — Федерация легкой атлетики Украины
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