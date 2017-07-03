Збірна України виграла командний чемпіонат Європи з багатоборства

Збірна України перемогла у Суперлізі командного чемпіонату Європи. А в індивідуальному заліку Аліна Шух виграла змагання семиборок з новим юніорським рекордом України, а Олексій Касьянов став другим з десятиборства.



Українська команда вподовж майже всього турніру трималася другою, слідом за естонцями, проте у заключних видах зуміла випередити господарів змагань і завоювати перемогу – 40085 очок.



Аліна Шух за сумою семиборства набрала 6208 очок, побила 33-річний рекорд Валентини Савченко (6179 очок) і виконала норматив для участі у чемпіонаті світу. Другий день Шух почала з 6,10 метрів у секторі для стрибків у довжину, метнула спис на 55,95 м і пробігла 800 метрів за 2.12,61 хв.



Дарина Слобода посіла 12-те місце (5484 очка). У другий день вона стрибнула у довжину на 5,47 м, метнула спис на 36,12 м і виграла заключні 800 метрів (2.11,93 хв).



Римма Гордієнко стала 13-ю (5474 очка: довжина – 5,98 м, спис – 34,75 м, 800 м – 2.29,55 хв). Ася Бардіс посіла 23-тє місце (5098 очок: довжина – 5,68 м, спис – 26,94 м, 800 м – 2.17,39 хв (особистий рекорд)).



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Олексій Касьянов лідирував після семи видів, проте метання списа внесло певні корективи. На заключні 1500 метрів Касьянов виходив другим, а Василь Іваницький - четвертим. Ці місця наші спортсмени за собою зберегли.



За сумою десятиборства Касьянов набрав 7958 очок. Більше лише в естонця Янека Оіглане (8170). Другий день командного чемпіонату Європи з багатоборства Олексій почав з перемоги з бігу на 110 метрів з бар’єрами (13,98 с), метнув диск на 41,42 м, стрибнув з жердиною на 4,60 м, метнув спис на 49,93 м і пробіг 1500 метрів за 4.36,83 хв.



Василь Іваницький встановив особистий рекорд, набравши за сумою семиборства 7801 очко. У другий день він показав такі результати по видах: 110 м з/б – 14,62 с, диск – 40,48 м, жердина – 4,60 м, спис – 58,44 м і ще один особистий рекорд показав з бігу на 1500 метрів – 4.32,26 хв (особистий рекорд).



Під знаком особистих рекордів другий день провів Руслан Малогловець. Саме з них він почав, подолавши 110 м з/б за 14,70 с. Ними і закінчив, метнувши спис на рекордні 45,28 м і подолавши найшвидше у кар’єрі 1500 метрів (4.39,14 хв). Без рекордів залишилися лише метання диска (38,69 м) і стрибки з жердиною (4,30 м). З сумою 7160 очок він 14-й.



Валентин Олійник посів 18-те місце (6817 очок: 110 м з/б – 15,73 с, диск – 36,68 м, жердина – 4,40 м (повторення особистого рекорду), спис – 44,23 м, 1500 м – 4.49,12 хв).