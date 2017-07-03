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Марсель Киттель выиграл второй этап Тур де Франс

Украинец Андрей Гривко финишировал в группе лидеров

  • 03.07.2017 07:54
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Tim De Waele
© Tim De Waele

Марсель Киттель одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2017, которая стала его юбилейной, 10-й, победой на этапах Большой Петли за карьеру. Кроме того, 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors вошёл в историю, став первым гонщиком, выигравшим этап Тур де Франс на велосипеде с дисковыми тормозами.

2-й этап, как и 1-й, проходил в сложных погодных условиях, под дождём, что стало причиной массового завала за 30 км до финиша. Несмотря на упорное сопротивление гонщиков отрыва дня Тэйлора Финни (Cannondale-Drapac) и Йоанна Оффредо (Wanty-Groupe Gobert), которых пелотону удалось догнать лишь за 1,2 км до финиша, этап завершился общим спринтом. Марсель Киттель обошёл на финише в Льеже французского гонщика команды FDJ Арно Демара и своего соотечественника, спринтера команды Lotto Soudal Андре Грайпеля. Благодаря победе Марсель Киттель надел зелёную майку лучшего в классификации по очкам.

Марсель Киттель: «Старт в Германии, и то, что у меня хорошо шла нога в первый день, дало мне огромную уверенность. Я рад подарить болельщикам Германии победу на Тур де Франс. Ехать гонку по улицам Дюссельдорфа и по дорогам Германии было потрясающе, я горжусь огромным количеством болельщиков, которые вышли нас поддержать. Никогда это не забуду.

Маттео (Трентин) и Фабио (Сабатини) вывезли меня за 500 м до финиша, и с этой точки я начал прыгать с колеса на колесо. Я знал, что встречный ветер затруднит спринт, выходить надо было относительно поздно, поэтому я ждал, прежде, чем спуртовать. Хочу поблагодарить ребят, они снова показали великолепную собранность и невероятный командный дух!

Я горжусь, что стал первым гонщиком, выигравшим здесь этап на велосипеде с дисковыми тормозами, хотя перед стартом этапа не думал о том, что с этим войду в историю. Я действительно считаю, что дисковые тормоза - это значительное усовершенствование, они дают больший контроль, особенно в такой дождливый день, как сегодня».

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2017

Источник — Velolive.com

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