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Крис ФРУМ: «При касании на таких скоростях падения не избежать»

Второй день Тур де Франс вновь ознаменовался падениями

  • 03.07.2017 08:52
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ChrisAuldPhoto
© ChrisAuldPhoto

2-й этап Тур де Франс-2017 вновь не обошёлся без падений гонщиков, дождь и в этот раз осложнил участникам гонку. За 30 км до финиша на одном из поворотов на скользкой дороге упали гонщики в голове пелотона – первым упал гонщик команды Katusha-Alpecin Рето Холленштайн (Reto Hollenstein) Katusha-Alpecin и его товарищи по команде Тони Мартин, Рик Цабель и Марко Халлер.

В этот завал попали трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум и его товарищ по команде Sky, являющийся лидером гонки после победы на 1-м этапе, Герант Томас. Томас сразу вернулся в гонку, а Крис Фрум был вынужден поменять велосипед, но с помощью Михала Квятковски и Кристиана Кнеса он вернулся в пелотон за 20 км до финиша. Роман Барде (AG2R La Mondiale) также попал в завал и вернулся в гонку.

Также в этот завал попали гонщики Аксель Домон (AG2R), Димитри Клайс (Cofidis), Стефан Кюнг (BMC), Рето Холленштайн (Katusha-Alpecin), Томас Лезер (LottoNL-Jumbo), Люк Роу (Sky), Андрей Гривко (Astana), Кристиан Кнес (Sky), Михаэль Делаж (FDJ).

Крис Фрум (Sky): «К счастью, травм нет, я только свёз кожу на спине. Такова природа гонок. Мы знали, что будет скользко, и каждый раз прикалывая стартовый номер, понимаешь, что рискуешь, что всякое может случиться. Сегодня я просто коснулся колеса кого-то, кто начал падать впереди меня. А на таких скоростях падения не избежать. К счастью, всё в порядке, мы приехали на финиш не потеряв время относительно соперников. Это главное».

Герант Томас (Sky): «Когда заходили в поворот, мы все находились на 10-15 позиции, впереди нас упали несколько ребят. А когда так происходит, то тебе просто некуда ехать. Но всё в порядке. Все вернулись в гонку довольно быстро».

Михал Квятковски (Sky): «Некоторые гонщики слишком быстро зашли в поворот, а когда целый день идёт дождь, дорога такая скользкая. И в тот момент все нервничали. Мы упали, но, честно говоря, не паниковали, просто вернулись в пелотон. Крис за несколько секунд поменял велосипед во второй раз, когда мы вернулись в группу, до финиша было ещё далеко, и нам очень помог Кристиан Кнес. Другие наши ребята оставались впереди, так что мы не волновались».

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Мы ехали в голове пелотона, я находился на хорошей позиции. Там был зигзагообразный поворот, все ударили по тормозам, упал кто-то впереди меня.

Падать всегда неприятно, но со мной всё в порядке. Надеюсь, я смогу нормально выспаться. Я очень быстро смог вернутся на велосипед, со мной рядом была вся команда, так что время я не проиграл. Всё могло быть гораздо хуже. Наш настрой на высоте».

Ричи Порт (BMC): «После завала я в порядке, но несколько ребят ударились намного сильнее. Это первый настоящий этап Тур де Франс, и мы то ехали под дождём, то по сухой дороге, а потом снова начинался дождь. Хорошо, что прошёл этот этап нормально. Надеюсь, с моим коленом всё будет в порядке, мне его немного перевязали».

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «У нас упали четыре гонщика, Холленштайн – первым, за ним Цабель, Мартин и Халлер. Рику на последнем подъёме пришлось ждать техничку, чтобы поменять велосипед. Рето очень сильно ударился, выглядел не очень хорошо, но с остальными ребятами, думаю, всё не так плохо. Мы не можем сказать наверняка, выиграл бы Алекс, если бы не завал. Но точно знаю, что падение изменило построения, и на последних 15 км мы уже не могли работать всей командой. Поэтому у него много сил ушло на борьбу за позиции, а когда дошло до спринта, он заплатил за эти усилия».

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2017

Источник — Velolive.com

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