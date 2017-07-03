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Артуро ВИДАЛЬ: «Грустно от того, что проиграли»

Лидер сборной Чили прокомментировал поражение в финале Кубка конфедераций

  • 03.07.2017 08:25
  • 337 просмотров
  • 1 комментария
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Sportbox.ru
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Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль после поражения от Германии (0:1) в финале Кубка конфедераций отметил, что эту неудачу нужно воспринимать спокойно.

– Мне грустно от того, что мы проиграли, но мы уступили очень сильному сопернику, так что надо воспринять это поражение спокойно, – сказал Видаль. – Стычка с Киммихом? Все в порядке, ничего страшного, просто мы оба разгорячились в том эпизоде. Но все хорошо.

Напомним, что Видаль и Киммих являются партнерами по мюнхенской «Баварии».

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    Miro Run
    online
      Miro Run, 03.07.2017 09:33
    0
    мда-заслужили на перемогу-але
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