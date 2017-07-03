Артуро ВИДАЛЬ: «Грустно от того, что проиграли»

Владимир Копяк, 03.07.2017 09:07-Ларчик открывается просто - все эти профашистские фанатские груп...

Globalist2017- плавно перешедшая в зраду - организаторы Евровидения наложили штраф на Украину за ...

Молоток Вофка. Номинант на Нобелевскую премию.А может там просто нет таких понятий в отношении к ...

Хочу обратить внимание на одну деталь. Турнир прошел очень организовано, без фанатских разборок, ...