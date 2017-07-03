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Вальверде прооперирован, Дабридж и Исагирре покидают Тур де Франс

На первом этапе Тур де Франс в завал попали титулованые гонщики

  • 03.07.2017 09:47
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Velolive
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Дождь на 1-м этапе Тур де Франс-2017 стал причиной падения многих гонщиков. 26-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Люк Дабридж (Luke Durbridge) смог финишировать после падения на разделке и вышел на старт 2-го этапа, но был вынужден сойти с гонки.

Люк Дабридж: «К сожалению, я вынужден сойти с Тур де Франс. Когда я стартовал, то понял, что не могу встать с седла, я буквально крутил педали одной ногой. Прекращать выступление на этой гонке, возможно, тяжелее всего. Я очень расстроен, но невозможно проехать 3500 км, крутя педали одной ногой. Мне жаль, что я не смогу помогать команде. Я очень люблю Тур де Франс, мне нравится работать на команду. Я возвращаюсь в Жирону, где мне проведут сканирование лодыжки, чтобы понять, насколько она повреждена. На данном этапе мне придётся провести без велосипеда пару недель. Надеюсь, смогу вернуться к чемпионату мира».

Алехандро Вальверде (Movistar) отправили в больницу сразу после падения на 1-м этапе. Ночью ему была проведена сложная операция, длившаяся несколько часов. Она началась около полуночи и завершилась в 3 часа ночи 2 июля. Врачам пришлось заниматься не только сломанной коленной чашечкой левой ноги, но и большой берцовой костью, а также ягодичной мышцей. Как сообщается в пресс-релизе Movistar, оперативного вмешательства не потребовала ещё одна травма Вальверде - трещина лодыжки. Алехандро Вальверде останется в Германии ещё, по меньшей мере, на два дня, а потом вернётся домой в Испанию. По прогнозу медиков, на восстановление ему потребуется несколько месяцев.

Серьёзную травму во время 1-го этапа получил также капитан команды Bahrain-Merida Йон Исагирре (Ion Izagirre). Он упал на том же повороте, что и Алехандро Вальверде, получив в результате нестабильную трещину в поясничном отделе позвоночника, что требует хирургического вмешательства.

На повороте на 1-м этапе падал и 29-летний французский гонщик команды Lotto Soudal Тони Галлопан (Tony Gallopin), также получивший травму лодыжки. С последствиями травмы Галлопану помогал справиться массажист команды. Тони Галлопан смог продолжить гонку и финишировал на 2-м этапе.
 

Источник — Velolive.com

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