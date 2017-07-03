Янчук/Міщук стали чемпіонами України та інші підсумки 1-го дня змагань

У неділю, 2 липня, на олімпійській базі в Дніпрі стартував особистий чемпіонат України, який є відбірковим на чемпіонати Європи та світу.

В перший день визначилися чемпіони та призери змагань на дистанції 1000 метрів. В байдарці-одиночці у відсутності беззаперечного лідера на «тисячі» Олега КУХАРИКА, який в цьому виді відбір не проходили, чемпіоном став Олександр Сиромятников, який випередив Віталія Цуркана - 3.41,68 проти 3.43,40. А КУХАРИК з ЦУРКАНОМ прогнозовано виграли «двійку».

В каное-одиночці підтвердив свій клас Павло АЛТУХОВ, впевнено вигравший у фіналі 2,5 секунди у найближчого переслідувача – 4.08,24.

В найбільш очікуваному та конкурентному виді – «каное-двійці, 1000» - переможцями стали бронзові призери Ріо-2016 Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК – 3.35,80, які випередили і Віталія ВЕРГЕЛЕСА з Денисом КАМЕРИЛОМ (їх човен, щоправда, був знятий) і головних конкурентів останніх років – Юрія ВАНДЮКА/ Андрія РИБАЧКА. Час переможціів - 3.35.80.

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