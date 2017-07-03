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Парвиз Насибов стал чемпионом Европы с греко-римской борьбы

Украинский борец выиграл золото в Дортмунде в последний день турнира

  • 03.07.2017 12:26
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Фейсбук Парвиза Насибова
© Фейсбук Парвиза Насибова
Парвиз Насибов стал чемпионом Европы с греко-римской борьбы в Дортмунде. Украинец, выступающий в весовой категории до 66 кг, выиграл золото в последний день турнира.
 
В квалификации Насибов смог уверенно победить эстонца Отта Саара (8:0). В 1/8 финала украинец выиграл у румына Михая Иринеля Ботезма (2:0), а в 1/4 украинцу проиграл сербу Себастьян Над (6:4). В схватке за выход в финал Парвиз одолел турецкого борца Мурата Фирата (5:1), а в поединке за золото турнира Насибов победил грузина Гиорги Куртанидзе – 4:0, тем самым став чемпионом Европы в своей весовой категории.

Источник — НОК Украины

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