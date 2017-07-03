Коптєлов і Кесіль виграли бронзові медалі на ЧЄ з плавання

Микита Коптєлов та Денис Кесіль - бронзові призери чемпіонату Європи з плавання серед юніорів в Нетанії.
Микита фінішував третім на дистанції 200 м брасом з результатом 2.13.78, а Денис був третім на дистанції 200 метрів батерфляєм з результатом 1:58.19.
Источник — Федерация плавания Украины
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