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Коптєлов і Кесіль виграли бронзові медалі на ЧЄ з плавання

Українські плавці вибороли нагороди на турнірі в Нетанії

  • 03.07.2017 12:50
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http://usf.org.ua. Никита Коптелов (справа)
© http://usf.org.ua. Никита Коптелов (справа)
Микита Коптєлов та Денис Кесіль - бронзові призери чемпіонату Європи з плавання серед юніорів в Нетанії.
 
Микита фінішував третім на дистанції 200 м брасом з результатом 2.13.78, а Денис був третім на дистанції 200 метрів батерфляєм з результатом 1:58.19.

Источник — Федерация плавания Украины

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