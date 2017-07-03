Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дзюдоистка Елизавета Каланина добыла серебряную медаль

Украинка проиграла борьбу за золото в финальном поединке

  • 03.07.2017 14:29
  • 17 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Фейсбук International Judo Federation. Елизавета Каланина
© Фейсбук International Judo Federation. Елизавета Каланина
Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина выиграла серебряную награду на Гран-при в Китае.
 
Каланина победила в полуфинале японку Ямамото, но потерпела поражение от  кореянки Хан Ми Джин в финальном поединке категории +78 кг . 
 
В соревнованиях у мужчин украинцы Станислав Бондаренко и Яков Хаммо заняли пятое и седьмое места соответственно в весовой категории свыше 100 кг.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.