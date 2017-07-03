Дзюдоистка Елизавета Каланина добыла серебряную медаль

Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина выиграла серебряную награду на Гран-при в Китае.
Каланина победила в полуфинале японку Ямамото, но потерпела поражение от кореянки Хан Ми Джин в финальном поединке категории +78 кг .
В соревнованиях у мужчин украинцы Станислав Бондаренко и Яков Хаммо заняли пятое и седьмое места соответственно в весовой категории свыше 100 кг.
Источник — Sport.ua
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