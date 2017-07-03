Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ілля Кваша – найкращий спортсмен червня

Його наставницю Тетяну Мар’янко названо найкращим тренером

  • 03.07.2017 14:36
  • 93 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НОК Украины, Илья Кваша
© НОК Украины, Илья Кваша
Національний олімпійський комітет України визнав стрибуна у воду Іллю Квашу найкращим спортсменом червня в Україні. Його наставницю Тетяну Мар’янко названо найкращим тренером першого літнього місяця.
 
Підводячи підсумки спортивного місяця Експертна комісія НОК відзначила високі здобутки українців на домашніх чемпіонатах Європи зі стрибків у воду та боксу, на яких наші збірні посіли перші загальнокомандні місця, а також досягнення наших шпажистів на чемпіонаті Європи з фехтування.
 
Лауреатом місяця став Ілля Кваша, який на європейській першості зі стрибків у воду в українській столиці тричі підіймався на п'єдестал пошани.
 
На 1-метровому трампліні Ілля здобув медаль найвищого ґатунку, а на 3-метровому в індивідуальних стрибках та синхроні разом з Олегом Колодієм двічі виборював срібні нагороди.
 
Відзначимо, що для Іллі це вже третє високе визнання Національного олімпійського комітету України. Раніше він отримував визнання найкращого спортсмена березня-2008 та квітня-2009.

Источник — НОК Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.