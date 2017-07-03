Ілля Кваша – найкращий спортсмен червня

Національний олімпійський комітет України визнав стрибуна у воду Іллю Квашу найкращим спортсменом червня в Україні. Його наставницю Тетяну Мар’янко названо найкращим тренером першого літнього місяця.

Підводячи підсумки спортивного місяця Експертна комісія НОК відзначила високі здобутки українців на домашніх чемпіонатах Європи зі стрибків у воду та боксу, на яких наші збірні посіли перші загальнокомандні місця, а також досягнення наших шпажистів на чемпіонаті Європи з фехтування.

Лауреатом місяця став Ілля Кваша, який на європейській першості зі стрибків у воду в українській столиці тричі підіймався на п'єдестал пошани.

Відзначимо, що для Іллі це вже третє високе визнання Національного олімпійського комітету України. Раніше він отримував визнання найкращого спортсмена березня-2008 та квітня-2009.